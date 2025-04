NBA: Thunder consegue virada histórica sobre os Grizzlies; Knicks e Clippers vencem

Três jogos movimentaram os Playoffs da NBA, liga norte-americana de basquete, na noite desta quinta-feira. O Oklahoma City Thunder venceu o Memphis Grizzlies por 114 a 108, no FedExForum, e abriu 3 a 0 na série.

Perdendo por 2 a 0, os Grizzlies precisavam vencer dentro de casa para ainda ter chances de avançar para a próxima fase. A equipe começou bem o jogo, chegou a liderar por 29 pontos no segundo quarto e foi para o intervalo vencendo por 77 a 51.

No entanto, no segundo período, após a lesão de Ja Morant, o Oklahoma City Thunder melhorou na partida e reagiu. A equipe visitante assumiu a liderança pela primeira vez restando apenas 1 minuto e 20 segundos para o fim do jogo e venceu a partida. Essa foi a segunda maior virada e a primeira vez que uma equipe tirou 26 pontos de desvantagem nos dois últimos quartos tempo na história dos Playoffs da NBA

Fought back, came back ?? pic.twitter.com/W5heQ5e5KY ? OKC THUNDER (@okcthunder) April 25, 2025

O Thunder contou com 31 pontos, quatro rebotes e oito assistências de Shai Gilgeous-Alexander. Além de grandes atuações de Chet Holmgren, com 24 pontos e oito rebotes, e Jalen Williams, com 26 pontos, seis rebotes e cinco assistências. Pelo lado dos Grizzlies, Scotty Pippen Jr. anotou 28 pontos, pegou cinco rebotes e deu cinco assistências.

Agora, as duas equipes voltam a se enfrentar neste sábado, às 16h30 (de Brasília), novamente no FedExForum, em Memphis. Os Grizzlies precisam fazer história e se tornar o primeiro time a reverter uma desvantagem de 3 a 0 para avançar de fase.

Detroit Pistons x New York Knicks

Mais cedo, ainda nesta quinta-feira, o New York Knicks bateu o Detroit Pistons por 118 a 116, na Little Caesars Arena, e reassumiu a liderança da série por 2 a 1.

Karl-Anthony Towns foi o grande destaque da partida, com 31 pontos, sete rebotes e nove assistências. A equipe ainda teve mais três jogadores com mais de 20 pontos: Jalen Brunson (30), OG Anunoby (22) e Mikal Bridges (20). Cade Cunningham e Tim Hardaway Jr., com 24 pontos cada, comandaram os Pistons.

Assim, o jogo 4 da série acontece neste domingo, às 14 horas, novamente na Little Caesars Arena, em Detroit.

Los Angeles Clippers x Denver Nuggets

Por fim, no último jogo desta quinta-feira, o Los Angeles Clippers derrotou o Denver Nuggets por 117 a 83, no Intuit Dome, e virou a série para 2 a 1.

Diferente dos dois primeiros jogos, os Clippers controlaram o jogo durante todo o tempo e conquistaram uma vitória tranquila dentro de casa, para assumir a liderança na série. James Harden (20), Kawhi Leonard (21) e Norman Powell (20) combinaram para 61 dos 117 pontos da equipe de Los Angeles.

Pelo lado dos Nuggets, Nikola Jokic anotou um triplo-duplo, com 23 pontos, 13 rebotes e 13 assistências.

As duas equipes voltam à quadra neste sábado, às 19 horas, pelo jogo 4, mais uma vez no Intuit Dome, em Los Angeles.