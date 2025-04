Leonardo Jardim revela "vergonha" após derrota do Cruzeiro

A derrota para o Palestino no Chile caiu como mais um duro golpe para o Cruzeiro na temporada 2025. O técnico Leonardo Jardim não poupou críticas ao time pela atuação na partida da noite desta quinta-feira, válida pela Copa Sul-Americana.

A propósito, a situação na competição continental é terrível para o Cruzeiro. Com um alto investimento em contratações no ano, o time mineiro perdeu, até agora, os três jogos disputados na fase de grupos da Sul-Americana e tem poucas chances de avançar.

"Estamos envergonhados pelo que desempenhamos na Copa Sul-Americana, está muito abaixo do ideal", disparou Leonardo Jardim. "Com esses jogadores, achei que teríamos outra produtividade e uma equipe competitiva", emendou.

Leonardo Jardim acreditava que o Cruzeiro vinha evoluindo após o empate com o São Paulo, no Morumbis, e a vitória frente ao Bahia, no Mineirão. Mas agora o time amarga duas derrotas seguidas ? além de perder para o Palestino, foi superado pelo Red Bull Bragantino na última rodada do Brasileirão, em um duelo que Leonardo Jardim, curiosamente, avaliou como satisfatório, apesar do resultado.

"Tínhamos uma sequência de três partidas positivas. Demos dois passos para trás depois desse jogo contra o Palestino", lamentou o treinador.