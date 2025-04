Mano Menezes avalia empate do Grêmio na Sul-Americana em sua estreia: "Não foi injusto"

O Grêmio empatou com o Godoy Cruz-ARG, nesta quinta-feira, em 2 a 2, pela terceira rodada da Copa Sul-Americana, no Estádio Malvinas Argentinas. Estreante, o técnico Mano Menezes analisou o desempenho do Imortal e disse que o resultado foi justo.

"Não foi injusto o resultado, pelo que as equipes apresentaram. A gente, com menos volume, menos posse, conseguiu concluir melhor. Concluímos uma bola a mais que o adversário. A gente iniciou o jogo tentando construir com um pouco mais de qualidade, saindo de trás, usando os dois laterais um pouco mais baixos e os dois volantes em linha, para tentar sair dessa pressão. Às vezes conseguimos, às vezes não", disse Mano Menezes em entrevista coletiva.

"Perdemos muitos duelos individuais no jogo. Foi bem marcante a diferença nessa disputa. Temos que melhorar nesse aspecto. Sofremos um pouco, porque sempre tinham dois atacantes em cima dos nossos zagueiros o tempo inteiro, com bastante corpo e bastante disputa. Fizemos o dois a um numa jogada bonita, uma saída de bola de qualidade, bem metida a bola e frieza na hora de definir, com bastante mérito", acrescentou.

O Grêmio ficou duas vezes na frente do placar, com gols de Edenilson e Alexander Aravena, mas o Godoy Cruz buscou o empate com Agustín Auzmendi e Luca Martínez, já nos minutos finais. Com o resultado, as duas equipes seguem empatadas com sete pontos.

O time argentino leva vantagem no saldo de gols e lidera o grupo D.

Mano Menezes ainda falou sobre os erros defensivos do Grêmio na partida, em específico de Jemerson, e lamentou o número de zagueiros disponíveis no elenco. O treinador não pôde contar com Gustavo Martins, Rodrigo Ely e Wagner Leonardo.

"Um foi. Um tá bom para botar na conta dele (Jemerson). Dois, não. Eu não vou direcionar para não ser injusto. A segunda bola não foi ele, não. Nós não vamos deixar de tomar gol, porque os adversários têm méritos para fazer. A média nossa que precisa baixar. Hoje, a defesa foi muito exigida, em um tipo de jogo que a gente nem está acostumado a jogar. Os zagueiros, em termos de números, são uma preocupação. Vamos ter que dosar o Kannemann logo aí na frente, porque é um jogador que ficou muito tempo sem jogar. O ideal era que nem tivesse jogado a partida inteira", comentou.

O próximo compromisso do Grêmio pela Copa Sul-Americana é apenas no dia 7 de maio, quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), quando visita o Atlético Grau-PER, pela quarta rodada, no Estádio Alejandro Villanueva.

Antes disso, o Imortal volta a campo neste domingo, às 18h30, quando visita o Vitória, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, no Barradão. A equipe do técnico Mano Menezes ocupa a 19ª posição, com quatro pontos. O Leão é o 16º colocado, com cinco pontos.