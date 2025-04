'Nunca entendi as críticas a Zubeldía no São Paulo', diz Juca

Após mais uma vitória fora de casa na Libertadores, é difícil entender as críticas ao trabalho de Luis Zubeldía no São Paulo, afirmou o colunista Juca Kfouri no Posse de Bola.

O Zubeldía faz um bom trabalho com o material que tem -- nunca entendi a insatisfação da torcida com ele.

Juca Kfouri

Para o colunista, o treinador argentino (que completou um ano no cargo) sofre com a resistência a profissionais estrangeiros no futebol brasileiro, o que periga resvalar em xenofobia.

Tem um movimento xenófobo no Brasil contra treinadores e contra o excesso de jogadores estrangeiros.

Quantas vezes se vê um time da Premiere League sem nenhum inglês, isso é um problema num mundo globalizado? As pessoas às vezes não percebem o que estão dizendo e plantando — não há nada mais odiento do que uma atitude xenófoba.

Aí você reproduz a extrema-direita europeia e americana contra os imigrantes. É perigoso isso, é mais que corporativismo.

Juca Kfouri

Palmeiras é disparado o time mais forte da América do Sul, diz Arnaldo

O Palmeiras é disparado o time mais forte da América do Sul nesta temporada, declarou o colunista Arnaldo Ribeiro.

Segundo Arnaldo, o Verdão montou um elenco para ser dominante nas principais competições de 2025 e competitivo no Mundial de Clubes.

O Palmeiras é disparado o time mais forte da América do Sul, porque simplesmente já era forte e investiu como um clube europeu para essa temporada.

O time que o Palmeiras montou é para ganhar tudo, como fez o Botafogo ano passado, e para fazer bonito no Mundial.

Arnaldo Ribeiro

Para o colunista, Abel Ferreira tem em mãos o time a ser batido em 2025.

As perspectivas para o Palmeiras nesta temporada são maravilhosas — evidentemente, é o time a ser batido aqui na América do Sul. E no Mundial, vai dar trabalho, porque tem muitos jogadores bons e um treinador acostumado a vencer.

Não tem segredo. Quando você tem 25 milhões de euros para investir num jogador, não tem segredo, é o que o Botafogo mostrou na temporada passada e é o que o Palmeiras fez para esse ano, com a vantagem de ser um clube que há muito tempo é sólido, ao contrário do Botafogo.

Arnaldo Ribeiro

