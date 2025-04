Por que tenistas veem Madri, a 650m acima do nível do mar, como altitude?

João Fonseca iniciou o Masters 1000 de Madri com o pé direito ao vencer, por 2 sets a 0 (6/2 e 6/3), o dinamarquês Elmer Moller. O brasileiro celebrou a vitória e citou a "altitude" da capital espanhola, que está situada a cerca de 657 metros do nível do mar.

Altitude em Madri?

A cidade europeia é mais "baixa" do que São Paulo, que tem elevação média de 726 metros. O município mais populoso do Brasil, no entanto, não tem fama de dificultar a vida dos jogadores de futebol, por exemplo.

No tênis, a situação muda, já que a alta velocidade da bolinha norteia quase que toda a partida — diferente do que acontece no futebol, em que os 90 minutos são diluídos em chutes, passes, dribles, lançamentos e faltas.

O tênis é muito mais sensível às mudanças climáticas do que o futebol. Jogar à noite, por exemplo, já é bem diferente do que jogar de dia. A partida fica mais lenta, e isso tem a ver com temperatura, umidade e densidade do ar. Qualquer mudança de altitude é bastante sentida, muito mais do que no futebol.

Alexandre Cossenza, colunista do UOL

A altitude faz a bola andar muito mais e, consequentemente, o atleta fica com menos controle. O circuito não costuma jogar com altitude. Eles estão acostumados a jogar nível do mar ou algo baixo. Com isso, há muito mais troca de bola e o jogo é 'mais lento'. Faz muita diferença.

Leticia Sobral, ex-tenista e comentarista do UOL

De fato, o circuito da ATP é disputado habitualmente em cidades com pouca — ou quase nenhuma — altitude. Nos quatro Grand Slams, por exemplo, o "recorde" é de 35 metros, em Roland Garros (Paris). O cenário praticamente se repete nos nove palcos do Masters 1000.

Madri será a cidade mais alta que sediará jogos dos principais torneios do calendário de 2025, que inclui Grand Slams e Masters 1000. A segunda colocada, a norte-americana Cincinnati, tem apenas 226 metros de elevação.

As altitudes no Grand Slam*

Australian Open: 31 metros (Melbourne)

Roland Garros: 35 metros (Paris)

Wimbledon: 24 metros (Londres)

US Open: 10 metros (Nova York)

As altitudes o Masters 1000*

Indian Wells (EUA): 27 metros

Miami (EUA): 2 metros

Roquebrune-Cap-Martin (França): 0 metro

Madri (Espanha): 657 metros

Roma (Itália): 140 metros

Toronto (Canadá): 76 metros

Cincinnati (EUA): 226 metros

Xangai (China): 4 metros

Paris (França): 35 metros

* Os números são aproximados

O próximo adversário de Fonseca na "altitude de Madri" é o norte-americano Tommy Paul, número 12 do mundo. O duelo está previsto para ocorrer no sábado.