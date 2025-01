Com Juninho e elenco principal, Flamengo divulga relacionados para partida do Carioca

Nesta sexta-feira o Flamengo divulgou a lista de relacionados para enfrentar o Volta Redonda, sábado, na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília, pelo Campeonato Carioca.

Confira os relacionados para o confronto contra o Volta Redonda pelo @Cariocao! #CRF pic.twitter.com/s6ZZpVZOKb ? Flamengo (@Flamengo) January 24, 2025

O confronto marca a estreia oficial da equipe principal do Rubro-Negro. A lista conta também com o novo reforço do time, Juninho. Substituto do ídolo Gabigol, o atacante custou € 5 milhões (R$ 31,2 milhões na cotação atual) e assinou com o clube até 2028.

A delegação principal do Flamengo estava fazendo a pré-temporada nos EUA, onde disputou a FC Series. Na competição, empatou sem gols com o São Paulo. Durante o período, o Rubro-Negro carioca utilizou os atletas da equipe sub-20 para completar o time que vinha atuando no Campeonato Carioca.

Até o momento, o Flamengo disputou quatro partidas pelo Estadual e possui uma vitória, um empate e duas derrotas.