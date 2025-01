Joias do São Paulo jogarão duas vezes em menos de 24 horas: 'São jovens'

A semana começou agitada para alguns destaques do São Paulo na Copinha: nomes como Ryan Francisco, Hugo e Negrucci representaram o time principal na segunda (20), em jogo do Campeonato Paulista, e voltarão a defender o clube nesta terça (21), desta vez pela semifinal do torneio de base.

Um jogo aqui, outro ali

Ryan Francisco, destaque da Copinha, atuou como titular no time principal Imagem: Miguel Schincariol/Saopaulofc.net

O atacante Ryan e o meio-campista Hugo foram titulares no empate do Tricolor diante do Botafogo-SP, em Ribeirão Preto. O duelo acabou 0 a 0 e marcou a estreia do clube do Morumbis no estadual.

Os dois acabaram substituídos no 2° tempo por outros jovens que integram o time sub-20: Lucas Ferreira e Negrucci — o meia Matheus Alves também foi acionado pelo auxiliar Maxi Cuberas na etapa final do duelo do Paulistão.

Ao menos parte do grupo entrará menos de 24 horas depois de representar o time principal, desta vez em Araraquara, cidade a cerca de 90 km de Ribeirão Preto. As crias de Cotia não retornarão, portanto, para a capital.

Cuberas sinalizou que os jovens não terão problemas para voltar a defender o São Paulo. Ele ressaltou, além da pouca idade, as substituições feitas durante o embate contra o Botafogo-SP como justificativa.

Os jogadores estão muito acostumados a jogar bastante e em dias seguidos. Aqui no Brasil, se jogam 70 ou 80 partidas por ano, é a liga onde mais há jogos. Por isso também trocamos alguns deles no meio do jogo: eles vão chegar bem porque são jovens e não terão problemas para estar à disposição Maxi Cuberas, sobre uso de jovens da Copinha

O novo desafio das joias de Cotia será contra o Criciúma, pela semifinal da Copinha, a partir das 19h30 desta terça. O duelo vale vaga na decisão e, se o Tricolor vencer, vai encarar o ganhador de Grêmio x Corinthians — gaúchos e paulistas medem forças na quarta (22).

Paulistão 2025 ao vivo no UOL Play e no Canal UOL

Agora você pode assistir ao Campeonato Paulista no UOL Play e no Canal UOL.

São até 7 jogos ao vivo por rodada, com o melhor time de narradores e comentaristas da TV e do streaming.

O Canal UOL está disponível nas principais operadoras de TV a cabo do país e streaming:

Na Claro TV, está no canal 549.

Na Vivo TV, o número é 613.

O Canal UOL também está disponível na Oi TV (canal nº 140), na Sky (canal n° 88), na TVRO Embratel (canal nº 546), na Zapping (canal nº 64), na Samsung TV (canal n° 2074), na Pluto TV e no UOL Play

Para assinar o pacote UOL Play Futebol, clique aqui.