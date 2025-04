São Paulo: Calleri rompe ligamento do joelho e pode não jogar mais em 2025

O atacante Jonathan Calleri rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e pode não jogar mais em 2025.

O jogador irá passar por cirurgia na próxima semana. O tempo de recuperação varia de seis a oito meses.

O período longe dos gramados vai depender da resposta do corpo do atleta durante a recuperação. O Brasileirão vai até o final de dezembro nesta temporada, o que pode colaborar para a volta ainda neste ano.

O estafe do jogador não está otimista por um retorno ainda em 2025. A lesão ocorreu no gramado sintético do Nilton Santos e o São Paulo entende que o pé não teria ficado preso se fosse grama natural, o que evitaria o rompimento do ligamento.

Sem Calleri, André Silva deve assumir a posição de titular. O jovem Ryan Francisco, estrela da conquista da Copinha, deve ganhar mais chances também.