CBF define datas, horários e locais dos jogos da terceira fase da Copa do Brasil; veja detalhes

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta quinta-feira, a tabela detalhada da terceira fase da Copa do Brasil. O documento possui os detalhes sobre as partidas, incluindo local, horário e data dos jogos de ida e volta. A etapa conta com participação de Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo.

As partidas de ida acontecem entre os dias 29 de abril (terça-feira) e 1° de maio (quinta-feira). Enquanto os jogos de volta estão programados para acontecer entre 20 de maio (terça-feira) e 22 de maio (quinta-feira). Internacional x Maracanã-CE, no Beira-Rio, e Retrô x Fortaleza, na Arena Pernambuco, abrem a rodada às 19 horas (de Brasília).

Ainda no dia 29, o São Paulo entra em campo para enfrentar o Náutico, às 21h30, no Morumbis, no jogo de ida. Enquanto o duelo de volta acontece no dia 20 de maio, às 21h30, no Estádio dos Aflitos, em Recife (PE).

No dia 30 de abril, o Palmeiras visita o Ceará, na Arena Castelão, às 19h30. No mesmo dia, o Corinthians vai até Novo Horizonte para duelo contra o Novorizontino, às 21h30, no Estádio Jorge Ismael de Biasi. Na volta, o Verdão recebe o Vozão, no Allianz Parque, no dia 22 de maio, às 19h30. Já o Timão decide com o Tigre do Vale na Neo Química Arena, às 21h30 do dia 21 de maio.

O Santos, por sua vez, entra em campo no dia 1° de maio e duela com o CRB, às 18 horas, na Vila Viva Sorte. Depois, o Peixe visita o time alagoano, no dia 22 de maio, às 21h30, no Estádio Rei Pelé.

Confira os detalhes dos jogos de ida:

29 de abril (terça-feira)

Internacional x Maracanã-CE - 19h - Beira-Rio, Porto Alegre (RS)



Retrô-PE x Fortaleza - 19h - Arena Pernambuco, S. Lourenço da Mata (PE)



Maringá x Atlético-MG - 19h30 - Willie Davids, Maringá (PR)



Fluminense x Aparecidense-GO - 21h30 - Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)



São Paulo x Náutico - 21h30 - Morumbis, São Paulo (SP)

30 de abril (quarta-feira)

Botafogo x Capital-DF - 19h - Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)



Ceará x Palmeiras - 19h30 - Arena Castelão, Fortaleza (CE)



Paysandu x Bahia - 21h30 - Mangueirão, Belém (PA)



Novorizontino x Corinthians - 21h30 - Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizonte (SP)



CSA x Grêmio - 21h30 - Rei Pelé, Maceió (AL)

1 de maio (quinta-feira)

Operário-PR x Vasco da Gama - 16h - Germano Kruger, Ponta Grossa (PR)



Brusque x Athletico-PR - 16h - Orlando Scarpelli, Florianópolis (SC)



Santos x CRB - 18h - Vila Belmiro, Santos (SP)



Criciúma x Red Bull Bragantino - 18h30 - Heriberto Hulse, Criciúma (SC)



Botafogo-PB x Flamengo - 20h - Almeidão, João Pessoa (PB)



Cruzeiro x Vila Nova - 21h30 - Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Confira os detalhes dos jogos de volta

20 de maio (terça-feira)

Vasco da Gama x Operário-PR - 19h - São Januário, Rio de Janeiro (RJ)



Athletico-PR x Brusque - 19h30 - Ligga Arena Curitiba (PR)



Náutico x São Paulo - 21h30 - Aflitos, Recife (PE)



Grêmio x CSA - 21h30 - Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)

21 de maio (quarta-feira)

Fortaleza x Retrô-PE - 19h - Arena Castelão, Fortaleza (CE)



Aparecidense-GO x Fluminense - 19h30 - Serra Dourada, Goiânia (GO)



Bahia x Paysandu - 19h30 - Arena Fonte Nova, Salvador (BA)



Atlético-MG x Maringá - 21h30 - Arena MRV, Belo Horizonte (MG)



Flamengo x Botafogo-PB - 21h30 - Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)



Corinthians x Novorizontino - 21h30 - Neo Química Arena, São Paulo (SP)

22 de maio (quinta-feira)

Maracanã-CE x Internacional - 19h - Presidente Vargas, Fortaleza (CE)



Vila Nova x Cruzeiro - 19h - Serra Dourada, Goiânia (GO)



Palmeiras x Ceará - 19h30 - Allianz Parque, São Paulo (SP)



Capital-DF x Botafogo - 21h30 - Mané Garrincha, Brasília (DF)



CRB x Santos - 21h30 - Rei Pelé, Maceió (AL)



Red Bull Bragantino x Criciúma - 21h30 - Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista (SP)