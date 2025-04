Traskini: Igor Vinícius não deve seguir no São Paulo para 2026

O lateral-direito Igor Vinícius não deve seguir no São Paulo para 2026, informou o setorista do tricolor Eder Traskini durante o De Primeira desta quinta-feira (17).

Ele tem contrato válido até essa temporada. As conversas foram iniciadas, mas não há um interesse grande de ambas as partes. Já entenderam como um fim de ciclo.

Ele está no clube desde 2019, teve uma lesão há duas temporadas que ficou fora o ano todo praticamente e tem perdido espaço.

Eder Traskini

Igor Vínicius começou a temporada sem um grande concorrente para a lateral direita, já que Moreira não conseguiu se firmar na posição.

No entanto, com a chegada de Cédric Soares, ele perdeu a vaga "cativa".

