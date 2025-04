Milly: Corinthians vai substituir um erro por outro se contratar Dorival

O Corinthians acertou ao demitir Ramón Díaz, mas vai errar se contratar Dorival Júnior para substituir o argentino, disse Milly Lacombe, no UOL News.

Para a comentarista, a falta de identificação com o Corinthians é o fator que mais pesa contra o ex-técnico da seleção. Dorival é o nome mais cotado para assumir o clube.

A demissão [de Ramón Díaz] é justa e tardia. A despeito dos resultados, o Corinthians estava jogando muito mal. O futebol é curioso porque a gente pode analisar resultado ou desempenho.

Uma análise mais simplista vai dizer: o Corinthians fez uma campanha maravilhosa no Campeonato Paulista - foi campeão, inclusive. Na noite em que o Corinthians foi campeão, eu disse que o Ramón deveria sair. Ele não conseguia mais fazer o Corinthians jogar - e já fez.

Com Dorival, o Corinthians vai substituir um erro por outro. A identificação do Dorival Junior com o Corinthians é nenhuma. O Dorival não entende o que é o Corinthians.

Milly Lacombe

