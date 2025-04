Podcast do UOL revela táticas de Neymar pai para transformar filho em ídolo

Do UOL, de São Paulo

Estreia na próxima terça-feira "Neymar", o novo podcast do UOL Prime que investiga a trajetória de Neymar Jr. como astro do futebol e de seu pai, Neymar da Silva Santos, como empresário implacável.

Podcast revela como Neymar e seu pai construíram um império bilionário. O programa mostrará como o craque se tornou não apenas um dos maiores jogadores do mundo, mas também um produto bilionário que transformou pai e filho em celebridades globais.

O programa mostrará como o craque se tornou não apenas um dos maiores jogadores do mundo, mas também um produto bilionário que transformou pai e filho em celebridades globais. Investigação pesquisou documentos dos últimos 10 anos. Com apuração de Pedro Lopes e colaboração de Thiago Arantes, em Barcelona, o podcast é o resultado de pesquisas em mais de 6 mil páginas de documentos e contratos somados a 15 horas de depoimentos exclusivos.

Com apuração de Pedro Lopes e colaboração de Thiago Arantes, em Barcelona, o podcast é o resultado de pesquisas em mais de 6 mil páginas de documentos e contratos somados a 15 horas de depoimentos exclusivos. Apresentado por Juca Kfouri e Pedro Lopes, "Neymar" terá seis episódios, com duração entre 35 e 55 minutos. Todos serão publicados semanalmente às terças-feiras, às 4h.

O podcast 'Neymar' vale ser ouvido pelas revelações exclusivas. Em especial, a que mais me surpreendeu foi a dos e-mails de Neymar pai impondo condições à CBF para o dia a dia do filho na Seleção Brasileira. Fica formalizada a dependência da entidade na relação com o jogador. Juca Kfouri

Como ouvir?

Às terças-feiras, no site de UOL Prime e em todas as plataformas de áudio (Spotify, Apple Podcasts, Dezeer), além do YouTube.