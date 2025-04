SPFC: Ryan está pronto? Comentaristas avaliam opções para lugar de Calleri

Quem deve ser o substituto de Jonathan Calleri, que rompeu o ligamento do joelho, no São Paulo? Na Live do Clube, Renan Teixeira e Arnaldo Ribeiro avaliaram as possibilidades.

O atacante argentino se machucou ontem (16), no empate em 2 a 2 entre São Paulo e Botafogo. André Silva foi acionado durante o jogo e marcou um gol. Ryan Francisco, artilheiro da Copa SP desta temporada é outro candidato a ganhar mais chances.

Arnaldo: Características que André Silva e Ryan não têm

O Calleri é um jogador de partidas grandes, de jogos internacionais, com perfil da Libertadores, com uma característica física que André Silva e Ryan não têm, de briga, que facilita o jogo dos companheiros em volta, de um jogo defensivo que os outros não têm. [...] E ele era o capitão do time nesta temporada.

O Ryan, me pareceu todas as vezes que ele atuou no profissional, e também pelas características físicas, [...] ele parece muito mais jovem que o Matheus Alves e o Ferreira [que também vieram da base]. E a tentativa da comissão técnica que fazia sentido era colocar o Ryan não como 9 no meio dos zagueiros, mas jogando atrás do centroavante. [...] O Ryan me parecia mais um segundo atacante do que um centroavante, mas talvez as coisas tenham que ser feitas às pressas.

Arnaldo Ribeiro

Renan: Ryan é diferente de Calleri e André

Fisicamente, o Ryan é um jogador que precisa ser mais trabalhado, mas isso não quer dizer que ele não possa jogar, até porque a maturação de inteligência e movimentação dentro do campo dele é impressionante. Eu não considero o Ryan com as mesmas características do Calleri e do André. Ele é um jogador de mais movimentação, mais leve, e um finalizador nato.

Renan Teixeira

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Santos ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

09h (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

14h - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.