Al-Hilal vence em casa e segue na caça pela liderança do Campeonato Saudita

Atuando em seus domínios, o Al-Hilal venceu o Al-Khaleej por 3 a 0, pela 28ª rodada do Campeonato Saudita. Dois gols do jogo foram marcados por Salem Al-Dawsari, enquanto Mitrovic deu números finais ao duelo. O placar poderia ser ainda mais elástico para a equipe da casa, que finalizou diversas vezes a meta adversária, mas parou em grandes defesas do goleiro Raed Ozaybi.

Keeping up the good performance ?? pic.twitter.com/pYUkqWraVC ? AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) April 17, 2025

Com a vitória, o Al-Hilal está na segunda posição e chegou aos 61 pontos, quatro a menos que o líder Al-Ittihad, que ainda atuará nesta rodada. O Al-Khaleej tem 33 pontos após 28 partidas, estando na décima colocação.

O próximo compromisso do Al-Hilal é na segunda-feira, às 12h55 (de Brasília), quando recebe o Al-Shabab. Por sua vez, o Al-Khaleej jogará dois dias depois com o Al-Qadsiah, em casa, às 15h.

Os gols do jogo

O Al-Hilal abriu o placar aos 26 minutos de jogo. O Saudita Salem Al-Dawsari recebeu do brasileiro Kaio César dentro da área e abriu o placar para os mandantes.

O segundo tento dos donos da casa foi sair apenas aos 40 minutos do segundo tempo. O mesmo Salem Al-Dawsari recebeu belo passe dentro da área e finalizou firme, no canto esquerdo inferior de Ozaybi.

Por fim, três minutos depois, o atacante Mitrovic saiu na cara do gol e não desperdiçou, dando números finais ao jogo.