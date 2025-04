Flamengo confirma edema muscular, e Alex Sandro deve perder clássico contra o Vasco

Nesta quinta-feira, o Flamengo informou, através de nota oficial, que Alex Sandro sofreu um edema na região posterior da coxa esquerda durante a goleada por 6 a 0 sobre o Juventude, válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, e pode desfalcar o Rubro-Negro no clássico contra o Vasco.

"O lateral-esquerdo Alex Sandro, substituído no segundo tempo da partida entre Flamengo e Juventude, realizada na última quarta-feira (16), devido a dores musculares, realizou exame de imagem nesta quinta-feira (17). O resultado apontou apenas um edema muscular na região posterior da coxa esquerda. O atleta já iniciou tratamento com o Departamento Médico do clube", declarou o Flamengo.

Após sentir dores, o lateral esquerdo pediu para sair ainda no primeiro tempo do embate, aos 37 minutos, quando foi substituído por Ayrton Lucas.

De acordo com o clube carioca, durante a reapresentação do elenco nesta quinta, o atleta realizou um exame de imagem e teve constatada a lesão, mas já iniciou tratamento com o Departamento Médico.

No momento, o Rubro-Negro não pode contar com dois laterais esquerdos, uma vez que o uruguaio Vinã ainda se recupera de lesão no ligamento cruzado.

Contratado na segunda metade de 2024 junto à Juventus, da Itália, Alex Sandro disputou 26 partidas pelo Flamengo, com um gol marcado e uma assistência distribuída.

Apesar de defender o clube carioca há pouco tempo, já conquistou quatro troféus: Copa do Brasil (2024), Supercopa Rei (2025), Taça Guanabara (2025) e Campeonato Carioca (2025).

O Flamengo retorna aos gramados neste sábado, às 18h30 (de Brasília), quando visita seu rival Vasco, no Maracanã, pela quinta rodada do Brasileirão.