Musetti: Santos acredita que nova lesão de Neymar facilita renovação

O Santos acredita que a nova lesão de Neymar vai facilitar a renovação do vínculo com o jogador, que só tem contrato até junho, informou o repórter Lucas Musetti no De Primeira.

Uma fonte falou que o único ponto positivo nessa história toda é que vai ser mais fácil renovar com o Neymar nesse momento de fragilidade, em que o Neymar não joga.

O Santos sempre imaginou que o único fato que poderia tirá-lo do clube seria uma proposta de um grande clube da Europa um projeto grande, o que não vai pintar com o Neymar sem jogar. O Neymar ainda não se destacou no Santos.

Então, esse tempo de recuperação certamente vai ser utilizado para o Santos, Neymar e Neymar pai conversarem para prorrogar esse vínculo e dar mais tranquilidade para ele trabalhar e tratar.

O repórter relatou que a nova lesão muscular na coxa — ainda no primeiro tempo da vitória do Santos por 2 a 0 sobre o Galo — surpreendeu o Santos e a equipe pessoal de Neymar.

O Santos e o staff do Neymar concordaram que fizeram tudo certo. Os exames, a reação do Neymar aos treinos, tudo indicava que ele estava pronto.

Agora, os exames vão mostrar a gravidade, e aí esse processo de reavaliação será discutido, mas ainda com mais cautela, por mais tempo.

Neymar retornou ao Santos em janeiro e assinou contrato até 30 de junho.

Após engatar uma sequência de jogos, ele teve uma lesão muscular na coxa, desfalcou o Santos na semifinal do Paulistão e voltou a sentir o músculo no segundo jogo após o retorno.