Time da Série C cobra ingressos de até R$ 500 em jogo com Fla; veja valores

O Botafogo-PB, que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro, elevou consideravelmente o preço dos ingressos para um duelo específico: contra o Flamengo, pela Copa do Brasil, no dia 1° de maio.

Veja detalhes

O time paraibano vai cobrar de R$ 150 a R$ 500 a quem quiser comparecer ao Almeidão para o embate de ida da 3ª fase do torneio nacional O estádio fica em João Pessoa e, mesmo sendo do governo estadual, é considerado a casa do "Belo".

Quem é flamenguista vai pagar R$ 400 na categoria inteira. Os torcedores do atual campeão da Copa do Brasil ficarão no setor "Visitante Leste Sol".

A venda, em forma de "check-in", já está liberada para sócios do Botafogo-PB até o próximo domingo. A comercialização de bilhetes para o público geral e visitantes começará só na segunda-feira.

Os setores dos mandantes são: Oeste Sombra (meia R$ 150 e inteira R$ 300) e Cadeiras Numeradas (meia R$ 250 e inteira R$ 500). Todos os ingressos, inclusive os destinados ao Flamengo, possuem opção de meia-entrada.

Os valores são bem maiores em relação ao aplicado pelos paraibanos em jogos da Série C. Contra o Confiança, por exemplo, o bilhete mais caro custava R$ 140 (cadeiras numeradas). O duelo em questão ocorreu na semana passada.