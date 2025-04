Em jogo de nove gols, United vence o Lyon na prorrogação e vai à semi da Liga Europa

Em jogo movimentado, disputado na tarde desta quinta-feira, o Manchester United venceu o Lyon por 5 a 4, na prorrogação, e avançou de forma dramática para a semifinal da Liga Europa.

No jogo de ida, houve empate por 2 a 2, o que culmina com um placar agregado de 7 a 6 para o Manchester United. Na próxima fase, o time inglês encara Athletic de Bilbao, em data a ser definida pela Uefa.

Pela 33ª rodada do Campeonato Inglês, o United recebe o Wolverhampton neste domingo, às 10h (de Brasília). Já o Lyon visita o Saint-Étienne na mesma data, pela 30ª rodada do Francês, às 15h45.

O jogo

Aos 10 minutos, Garnacho cruzou para Ugarte finalizar com o goleiro praticamente batido e marcar o primeiro gol. Aos 46, Dalot recebeu lançamento de Maguire, levou a melhor na disputa com Tagliafico e bateu cruzado, aumentando a vantagem do United.

Aos 26 minutos do segundo tempo, após bate e rebate, Lacazette que desviou de cabeça para o centro da pequena área e Tolisso testou de forma certeira. Sete minutos depois, Maitland-Niles passou para Tagliafico empatar.

Aos 44 do segundo tempo, Tolisso desequilibrou Yoro com um leve toque por trás e acabou expulso. Aos 14 da primeira etapa da prorrogação, Cherki pegou uma sobra na meia-lua e chutou cruzado para virar o jogo em favor do Lyon.

Aos 2 minutos do segundo tempo da prorrogação, Fofana sofreu pênalti e Lacazette fez 4 a 2, deixando o time francês em situação confortável na briga pela classificação.

Três minutos depois, Almada cometeu pênalti sobre Casemiro e Bruno Fernandes converteu. Aos 15, após receber passe do volante brasileiro, Mainoo empatou o jogo em 4 a 4. Aos 16, Casemiro lançou e Maguire, de cabeça, fez o gol da vitória.