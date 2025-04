'Encantado com seu Riquelme': Jornal exalta joia do Flu e compara a Estêvão

Mesmo sem entrar em campo há mais de um mês por causa de uma lesão, o jovem Riquelme Felipe, do Fluminense, foi destaque de uma matéria de ontem do jornal espanhol "As".

O que aconteceu

Riquelme Felipe, de 18 anos, foi apontado pelo veículo como uma das grandes promessas do Campeonato Brasileiro e até mesmo comparado a Estêvão, do Palmeiras, que seguirá para o Chelsea após o Super Mundial de Clubes. O jornal explica o nome em homenagem ao craque argentino, Juan Román Riquelme, ex-Boca Juniors, e diz que ele é a nova sensação do Fluminense.

Ele acabou de completar 18 anos, seu nome é uma homenagem ao ídolo do Boca Juniors e já está conquistando o público carioca. Riquelme Felipe é a nova sensação do Fluminense por mérito próprio. Ele foi uma das surpresas de Mano Menezes no Campeonato Carioca, onde sua precocidade chamou a atenção de todos

Riquelme estreou no início do ano pelo Fluminense, deixando uma sequência de grandes atuações e conquistando, inclusive, o troféu de revelação do Carioca. Seus números o tornam a grande esperança de um Tricolor que quer se reerguer, superando até mesmo um craque do Brasileirão como Estevão Jornal "As"

O jornal traz alguns números expressivos da joia, que fez 13 jogos pela equipe tricolor no Campeonato Carioca: "Alternando entre titular e reserva, o canhoto foi o jogador com melhor porcentagem de dribles (77%), ganhando um pênalti e criando seis chances claras por partida, uma média de mais de uma por partida disputada".

O "As" destaca ainda que o jornal inglês "The Guardian" colocou o brasileiro em uma lista dos 60 jogadores mais promissores nascidos em 2007, que conta, por exemplo, com Lamine Yamal, do Barcelona. Por fim, reforça a tradição do Flu em formar grandes jogadores e cita nomes como Thiago Silva, Marcelo, Fabinho e João Pedro, além de André e Kauã Elias.

Riquelme Felipe não joga pela Fluminense desde a final do Carioca, em 16 de março. Ele se recupera de uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo e ainda não tem previsão de retorno aos gramados.