Corinthians detalha venda de ingressos para duelo contra o Racing pela Sul-Americana; veja informações

O Corinthians divulgou, nesta quinta-feira, informações sobre a abertura da venda de ingressos para a partida contra o Racing-URU, válida pela terceira rodada da Copa Sul-Americana. A bola rola nesta quinta-feira (24), às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena.

A comercialização de ingressos terá início já nesta quinta-feira e será feita de maneira escalonada, com prioridade para os membros do programa Fiel Torcedor. Os torcedores que desejarem assistir ao jogo no estádio devem adquirir seus ingressos exclusivamente através do site www.fieltorcedor.com.br. Não haverá bilheteria física.

A partir das 15h desta quinta-feira, não pagantes e PCDs poderão reservar seus ingressos. Já nesta sexta-feira, às 11h, fica disponível o estacionamento para os proprietários adimplentes do plano Minha Cadeira. Depois, às 13h, todos os sócios que tenham a partir de 80 pontos poderão comprar suas entradas.

Em seguida, às 15 horas da sexta-feira, os ingressos passam a ser disponibilizados para membros do Fiel Torcedor que tenham pelo menos 60 pontos. Duas horas mais tarde, às 17h, aqueles que possuem pelo menos 40 pontos em qualquer plano podem comprar suas entradas. Já a partir das 19h, a venda fica liberada para aqueles que têm 20 pontos.

INGRESSOS PARA A PARTIDA CONTRA O RACING-URU PELA CONMEBOL SUDAMERICANA! ??? Confira os detalhes da venda de ingressos para a partida entre Corinthians e Racing-URU, válida pela 3ª rodada da CONMEBOL Sudamericana, que acontece no dia 24/04 (quinta-feira), às 19h! ?? Saiba mais... pic.twitter.com/baJ9cYyBgl ? Corinthians (@Corinthians) April 17, 2025

Os demais membros adimplentes do Fiel Torcedor poderão adquirir seus ingressos a partir das 11h deste sábado. Mediante disponibilidade, a comercialização de entradas para o público geral será aberta somente na terça-feira (22), às 15h.

Para o confronto diante do Sport, membros do plano Minha Vida terão descontos de 27% a 81%, enquanto os sócios que assinam o plano Minha História terão descontos de 37% a 53%, e os que assinam o plano Meu Amor, de 27% a 42%.

Os valores das entradas para o jogo na Neo Química Arena variam de R$ 80,00 a R$ 430,00. O setor com ingresso mais barato é o Norte, enquanto o mais caro é o Oeste Inferior Lateral. Enquanto isso, as seções Sul e Leste tem preços entre R$ 120,00 e R$ 200,00.

O Corinthians se encontra em situação complicada na Copa Sul-Americana. O Timão ocupa a terceira colocação do Grupo C, com apenas um pontos, e ainda não venceu na competição. Até aqui, foram uma derrota (Huracán-ARG, em casa), e um empate (América de Cali-COL, fora de casa).

Confira os preços dos ingressos para o duelo contra o Racing-URU:

Norte: R$ 80,00

Sul: R$ 200,00

Leste Superior Lateral: R$ 120,00

Leste Superior Central: R$ 120,00

Leste Inferior Lateral: R$ 150,00

Leste Inferior Central: R$ 190,00

Oeste Superior: R$ 340,00

Oeste Inferior Corner: R$ 400,00

Oeste Inferior Lateral: R$ 430,00

Preços dos ingressos para o jogo contra o Racing-URU, pela terceira rodada da Sul-Americana. (Foto: Divulgação/Corinthians)