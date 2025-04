Calleri tem lesão no ligamento do joelho esquerdo constatada e passará por cirurgia

O São Paulo informou, nesta quinta-feira, a lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo de Calleri, que será submetido a cirurgia. O atacante do Tricolor saiu com muitas dores do confronto da última quarta-feira, contra o Botafogo, pela quarta rodada do Brasileirão.

O tempo médio de recuperação de lesões deste tipo (LCA) costumam girar em torno dos nove meses. Desta forma, o centroavante deve perder o restante da temporada.

Nesta manhã, o argentino realizou exame de ressonância magnética e passou por consulta com um médico especializado na área, sendo confirmada a necessidade da cirurgia para a correção de lesão. O procedimento acontecerá na próxima semana.

O atacante Calleri sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e será submetido a procedimento cirúrgico na próxima semana. Nesta quinta-feira (17), em São Paulo, o jogador realizou exame de ressonância magnética e passou por consulta com um médico... pic.twitter.com/dVwFAK3t22 ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 17, 2025

De volta após cumprir suspensão por cartão vermelho, Calleri começou o duelo contra o Botafogo, já na condição de titular, mas pisou em falso aos 30 minutos do primeiro tempo e precisou ser substituído após sentir dores. Durante disputa de bola na intermediária, o camisa 9 do Tricolor pulou para interceptar o meio-campista Marlon Freitas, do Glorioso.

Ao aterrissar, pisou em falso e caiu já com a mão na perna esquerda. Na sequência, tentou retornar ao jogo, mas não aguentou e pediu substituição, dando lugar a André Silva, no Estádio Nilton Santos. Até o momento de sua saída, São Paulo e Botafogo empatavam em 1 a 1 e o jogo encerrou-se em 2 a 2.

Na atual temporada, Calleri soma 17 partidas disputadas, com três gols marcados e quatro assistências distribuídas.