Zubeldía tem razão em se irritar? Comentaristas veem 'alvo' no treinador

O técnico Luis Zubeldía, do São Paulo, teve razão ao se irritar com um jornalista na coletiva após o empate com o Botafogo? Na Live do Clube, Renan Teixeira e Arnaldo Ribeiro debateram o tema.

Os comentaristas avaliaram que o treinador errou na situação específica, mas ponderaram que Zubeldía está muito exposto pelo São Paulo, tornando-se praticamente o porta-voz do clube em 2025.

Arnaldo: Zubeldía está 'espanando'

O São Paulo tem que cuidar dessa situação, não só a de ontem, mas a situação do treinador. O que está claro é que o Zubeldía sofre um linchamento público, é só ver as redes sociais, e é a única pessoa que fala pelo São Paulo em 2025. [...] Como o Zubeldía é o alvo, ele está 'espanando' na beira do campo e nas coletivas.

Arnaldo Ribeiro

Renan: Treinador é exposto pelo São Paulo

O Zubeldía tem o direito de não responder a uma pergunta, mas não de escolher as perguntas. E ele tem que estar preparado para isso. [...] O Zubeldía é totalmente exposto, nunca é blindado, não tem alguém do lado para segurar o refrão. Mas nessa situação, e como aconteceu ano passado, ele foi desrespeitoso.

Renan Teixeira

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Santos ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

09h (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

14h - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.