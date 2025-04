São Paulo vende mais de 42 mil ingressos para clássico contra o Santos

Nesta quinta-feira, o São Paulo anunciou que mais de 42 mil ingressos já foram comercializados para a partida diante do Santos. Às 16h (de Brasília) do domingo, as equipes se enfrentam no Morumbis, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

O São Paulo busca sua primeira vitória neste Campeonato Brasileiro. O Tricolor empatou nas primeiras quatro partidas, contra Sport, Atlético-MG, Cruzeiro e, mais recentemente, Botafogo. Atualmente, o time do Morumbis ocupa a 16ª colocação, com quatro pontos somados.

Mais de 4??2?? mil ingressos vendidos para o clássico de domingo! Às 16h, o São Paulo recebe o Santos pelo Brasileirão! Garanta o seu lugar e venha fortalecer o Tricolor ?? https://t.co/ju8he6vr8x#VemProMorumBIS #VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/OInnD7HECB ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 17, 2025

O duelo contra o Santos será a terceira partida do São Paulo no Morumbis pelo Campeonato Brasileiro. Antes, o Tricolor empatou sem gols com o Sport e cedeu empate de 1 a 1 para o Cruzeiro.

A venda dos ingressos ao público geral teve início na manhã desta quinta-feira. Os preços inteiros variam entre R$ 50 e R$ 250 (com meia-entrada entre R$ 25 e R$ 125). O Camarote Coorporativo tem o valor de R$ 400, enquanto o Camarote dos Ídolos custa R$ 600.

Os torcedores do Tricolor podem adquirir seus ingressos por meio do site https://www.spfcticket.net/.

Confira o preço dos ingressos para a partida do domingo:

ARQUIBANCADA:



Norte Oreo: R$ 50 (meia R$ 25)



Sul Diamante Negro: R$ 80 (meia R$ 40)



Leste Láctea: R$ 100 (meia R$ 50)



Oeste Ouro: R$ 100 (meia R$ 50)

CADEIRAS:



Térrea Leste Lactea: R$ 150 (meia R$ 75)



Térrea Oeste Ouro Branco: R$ 150 (meia R$ 75)



Superior Norte Oreo: R$ 80 (meia R$ 40)



Superior Sul Diamante Negro: R$ 150 (meia R$ 75)



Especial Leste Lactea: R$ 250 (meia R$ 125)



Especial Oeste Ouro Branco: R$ 250 (meia R$ 125)