Murillo vai ao treino do Nottingham Forest com camisa do Corinthians

O zagueiro brasileiro do Nottingham Forest, Murillo, chegou ao treino da equipe nesta quinta-feira vestindo uma camisa do Corinthians. Para as redes sociais do clube, o jogador listou seus três jogadores favoritos da história do Timão.

"Meu jogador favorito do Corinthians? Eu tenho três: Sócrates, Marcelinho Carioca e Ronaldo", afirmou Murillo.

O zagueiro tem sido um dos principais nomes da campanha do Nottingham Forest no Campeonato Inglês. A equipe ocupa a quarta colocação da Premier League, com 57 pontos. Defensivamente, é o terceiro time que menos sofreu gols no campeonato (38) e está empatado com o Liverpool com mais jogos sem sofrer gols (13) em toda a liga.

Murillo, de 22 anos, chegou ao clube inglês em agosto de 2023, vindo do Corinthians. Pelo Nottingham, são 69 partidas disputadas e um gol marcado.

O próximo jogo da equipe pela Premier League será na próxima segunda-feira, visitando o Tottenham, em Londres. O apito inicial está marcado para 16h30 (de Brasília).