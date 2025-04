Destaque, Ferreira valoriza melhor momento pelo São Paulo: "Trabalhei muito"

O atacante Ferreira está desfrutando o seu melhor momento desde que chegou ao São Paulo. Nos últimos três jogos, o jogador participou de cinco gols, com quatro bolas na rede e uma assistência. O camisa 11 celebrou sua forma recente e mostrou confiança.

"Feliz com meu desempenho, de poder ajudar com gols. Eu trabalhei muito para esse momento e tenho de seguir com essa mentalidade. Cada jogo tem sua história e todos nós temos de estar preparados para ajudar. O torcedor pode ter certeza que nunca faltará entrega", ressaltou Ferreinha.

Após retomar a titularidade com Zubeldia, Ferreira cravou nos jogos contra Allianza Lima (dois), Cruzeiro e, mais recentemente, Botafogo. Aliás, contra o Glorioso, na última quarta-feira, além do gol, ele deu uma assistência para André Silva marcar no empate em 2 a 2, no Rio de Janeiro, pela quarta rodada do Brasileirão.

? Cinco participações diretas em gols nos últimos três jogos! ???????? Quatro gols

? Uma assistência #VamosSãoPaulo ?? ? Rubens Chiri / São Paulo FC pic.twitter.com/WHPyc05Ga7 ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 17, 2025

Com a camisa do São Paulo, ao todo, o atacante ex-Grêmio disputou 66 jogos, com 12 gols e quatro assistências.

O próximo compromisso do São Paulo, de Ferreira, é diante do Santos. Pela quinta rodada da competição nacional, o Tricolor recebe o Peixe, no Morumbis, às 16h (de Brasília). O atacante mostrou foco para o importante duelo.

"Temos um clássico agora no Morumbis, diante da nossa torcida. Tenho certeza que vão comparecer e jogar com a gente. Queremos essa primeira vitória no Brasileirão. Agora é trabalhar e estar 100% no domingo", completou Ferreira.

O São Paulo ainda não venceu no Campeonato Brasileiro. O time, comandado por Luis Zubeldía, empatou nas quatro primeiras rodadas e aparece, atualmente, na 16ª posição da competição.