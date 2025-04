Lucas Evangelista treina e fica perto de voltar ao Palmeiras

Com bons resultados dentro de campo nas últimas semanas, o técnico Abel Ferreira também vem recebendo boas notícias no vestiário do Palmeiras. Após contar com o retorno do meia Maurício na noite de quarta-feira, o treinador está perto de receber mais um reforço nos próximos dias. Trata-se de Lucas Evangelista.

O meia mostrou evolução em seu processo de recuperação e fez parte do trabalho com os demais companheiros no treino desta quinta, um dia após a vitória sobre o Internacional, por 1 a 0, em Porto Alegre. O jogador se reabilita de um trauma na coxa direita e pode voltar a ser relacionado já na próxima rodada do Brasileirão.

Um dos reforços do Palmeiras para esta temporada, Evangelista está fora há pouco mais de uma semana. Ele não chegou a sofrer lesão muscular, mas apontou dores ao longo da semana. Por isso, sequer foi relacionado para o confronto com o Inter, no Beira-Rio, pela quarta rodada do Brasileirão.

Já o lateral-direito Marcos Rocha tratou um edema na panturrilha esquerda, mas não deixou de ir a campo nesta quinta. O jogador, que voltava de lesão na coxa nesta semana, voltou a se machucar na terça. E agora faz um cronograma de trabalho individualizado no Núcleo de Saúde e Performance.

Na quarta, Abel pôde voltar a contar com Maurício, que celebrou a quinta vitória consecutiva do Palmeiras. "A gente volta melhor quando a equipe está desempenhando um bom futebol, está conseguindo ter grandes resultados, grandes jogos, não só o resultado por si só, mas também tendo boas atuações", comentou o meio-campista.

Ele já projetou a partida contra o Fortaleza, no domingo, na Arena Castelão. "O Fortaleza é uma equipe muito qualificada, muito física, e que tem uma força grande jogando dentro de casa. Tem um treinador que está lá há bastante tempo, então eles têm ideias já bem elaboradas, ideias que são mais fixas do elenco, mas acho que a gente encara como um grande jogo, igual agora também em Porto Alegre contra o Inter", comentou.