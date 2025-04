Hernan: clubes do Brasileirão estão orientando atletas sobre Bets e apostas

Clubes da Série A estão orientando seus atletas sobre os riscos de se envolverem com apostas, relatou o colunista André Hernan no De Primeira.

Segundo Hernan, casos como os de Bruno Henrique, Lucas Paquetá e Luiz Henrique ligaram um alerta no mundo da bola, inclusive em relação aos jogadores em formação.

Não só o caso do Bruno Henrique agora, que teve esse desdobramento importante, mas também o caso do Paquetá, os casos apurados pelo Ministério Público de Goiás, o caso do Luiz Henrique, esses casos todos estão ligando um alerta no meio do futebol.

Alguns clubes estão trabalhando com palestras educativas para os jogadores e para os jogadores da base também, para falar sobre essas questões de casas de apostas.

Os clubes são patrocinados por casas de apostas, e as casas de apostas estão em tudo quanto é lugar, nas propagandas, nos programas de TV, na internet, nas redes sociais. Educar os atletas tem sido uma preocupação dos clubes.

André Hernan

Ontem, questionado sobre o indiciamento de Bruno Henrique pela Polícia Federal, Filipe Luís defendeu a presunção de inocência e disse que o Flamengo já vem orientando seus atletas em relação ao tema.

O colunista detalhou que o Rubro-Negro não é o único.

O Filipe Luís falou ontem que o Flamengo fez isso e outros clubes da Série A também fizeram.

Deram palestras, trouxeram profissionais desse mercado para poder orientar os jogadores -- 'olha, se alguém se aproximar, orienta um parente; não cai nessa, olha o quanto você ganha; vai estragar sua carreira por causa disso?'

André Hernan

