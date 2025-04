Corinthians: quais serão os desafios do novo treinador pós-Ramón Díaz?

Afastar os jogadores do ambiente político conturbado do Corinthians será uma das principais tarefas de quem assumir o comando técnico do clube. Milly Lacombe e Alicia Klein debateram o tema no UOL News.

Ramón Díaz foi demitido do cargo de treinador hoje (17), um dia após a segunda derrota seguida da equipe alvinegra no Brasileirão — 2 a 0 diante do Fluminense, na Neo Química Arena. A demissão veio apenas 21 dias após o título do Campeonato Paulista.

Milly: Blindar time e buscar substituto de Garro

A primeira coisa que o próximo treinador vai ter que fazer é não deixar o barulho de fora chegar no elenco, nos jogadores. [...] Outra coisa que ele vai precisar fazer: entender que, na quantidade absurda de volantes que o Corinthians tem, [...] quem pode fazer a armação do time na ausência do Garro, que é um cara que não vai aguentar a temporada inteira.

Milly Lacombe

Alicia: Lidar com Memphis e com a pressão política

Uma combinação de lidar com uma estrela tão grande e bem remunerada, como o Memphis, soltinho e à vontade para dizer o que pensa e representar o elenco; lidar com essas deficiências originárias de um momento importante para montar a equipe; e [lidar] com a pressão política, pois o presidente pode sofrer um impeachment a qualquer momento.

Alicia Klein

Milly: Corinthians vai substituir um erro por outro se contratar Dorival

O Corinthians acertou ao demitir Ramón Díaz, mas vai errar se contratar Dorival Júnior para substituir o argentino, disse Milly Lacombe, no UOL News.

A demissão [de Ramón Díaz] é justa e tardia. A despeito dos resultados, o Corinthians estava jogando muito mal. O futebol é curioso porque a gente pode analisar resultado ou desempenho.

Uma análise mais simplista vai dizer: o Corinthians fez uma campanha maravilhosa no Campeonato Paulista - foi campeão, inclusive. Na noite em que o Corinthians foi campeão, eu disse que o Ramón deveria sair. Ele não conseguia mais fazer o Corinthians jogar - e já fez.

Com Dorival, o Corinthians vai substituir um erro por outro. A identificação do Dorival Junior com o Corinthians é nenhuma. O Dorival não entende o que é o Corinthians.

Milly Lacombe

Assista ao comentário:

