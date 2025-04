Palmeiras se reapresenta com duas novidades após vitória contra o Inter

O Palmeiras se reapresentou na manhã de hoje na Academia de Futebol após a vitória contra o Inter no Beira-Rio com duas novidades.

O que aconteceu

Lucas Evangelista evoluiu na recuperação de um trauma na coxa direita e fez parte do trabalho desta quinta-feira integrado ao elenco. Ele pode ser uma novidade entre os relacionados na próxima partida.

Marcos Rocha, com um edema na panturrilha esquerda, também foi a campo e seguiu um cronograma de trabalho individualizado à parte com o Núcleo de Saúde e Performance alviverde.

Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos contra o Inter seguiram o cronograma regenerativo na parte interna do CT.

Os demais fizeram trabalhos técnicos no campo — um posicional de circulação de bola, outro de passes e marcação e outro de enfrentamentos em campo reduzido.

O Palmeiras volta a campo no domingo (20), contra o Fortaleza, na Arena Castelão, às 18h30 (de Brasília).

Com os três pontos contra o Inter, o Palmeiras é o vice-líder do Brasileirão com 10 pontos em 12 disputados: a equipe só está atrás do Flamengo (também com 10) por conta do saldo de gols (9 a 4 para os cariocas)