Semis da Champions têm 9 brasileiros, oito deles em busca de troféu inédito

Nove jogadores brasileiros seguem na briga pelo título da atual edição da Liga dos Campeões. Entre eles, apenas um sabe o que é levantar a 'Orelhuda': o meia Jorginho, do Arsenal, campeão pelo Chelsea na temporada 2020/21.

O que aconteceu

Os demais brasileiros ainda correm atrás do primeiro título da Champions League. Barcelona e Inter de Milão têm apenas um atleta brasileiro no elenco; Arsenal cinco e, PSG, dois.

As semifinais da Liga dos Campeões estão definidas: PSG x Arsenal e Inter de Milão x Barcelona. Os jogos começam a ser disputados no dia 29 de abril, terça-feira.

Os brasileiros nas semifinais da Champions 2024/25

Raphinha (Barcelona)

Imagem: Divulgação/Barcelona

No Barcelona desde 2022, Raphinha é o vice-artilheiro da Champions, com 12 gols, e tem sido cotado até mesmo para a Bola de Ouro. O mais longe que o meia-atacante de 28 anos chegou na competição foi às quartas de final, na temporada passada, quando o time catalão foi eliminado pelo PSG.

Carlos Augusto (Inter de Milão)

Imagem: Reprodução/Instagram

Ex-Corinthians, Carlos Augusto chegou à Inter de Milão em 2023. Logo em sua primeira temporada com a camisa da Internazionale, o defensor de 26 anos alcançou as oitavas de final da competição, mas viu seu time ser eliminado pelo Atlético de Madri.

Marquinhos (PSG)

Imagem: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP

A história de Marquinhos com a Liga dos Campeões quase se confunde com a do próprio PSG, clube que defende desde 2013. O time de Paris tem chegado perto nas últimas edições, mas ainda não conseguiu levar a "Orelhuda" para casa. O mais perto do troféu que Marquinhos e PSG chegaram foi o vice-campeonato em 2019/20, após derrota na final para o Bayern.

Lucas Beraldo (PSG)

Imagem: REUTERS/Benoit Tessier

Joia do São Paulo, o zagueiro de 21 anos pode levantar o caneco da Liga dos Campeões em sua segunda temporada pelo PSG. No ano passado, o time chegou até as semifinais, mas acabou eliminado pelo Borussia Dortmund, que perderia para o Real Madrid na grande final.

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Imagem: DeFodi Images/DeFodi Images via Getty Images

No Arsenal desde 2020, o zagueiro de 27 anos nunca esteve tão perto de ver os Gunners conquistarem a "Orelhuda". Desde a sua chegada, a equipe londrina foi no máximo até as quartas de final, no ano passado, quando foi eliminado pelo Bayern. A má notícia é que ele não poderá ajudar o time nesta reta final, já que está lesionado e só volta na próxima temporada.

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Imagem: Lee Smith/Action Images via Reuters

Revelado pelo Ituano, Gabriel Martinelli, de apenas 23 anos, está apenas em seu segundo clube na carreira profissional. Ele desembarcou em Londres em 2019 e, assim como o xará Magalhães, não passou das quartas de final da Champions League.

Neto (Arsenal)

Imagem: Neal Simpson/Sportsphoto/Allstar via Getty Images

Goleiro reserva do Arsenal, Neto fez parte do elenco da Juventus que quase conquistou o título na temporada 2016/17. A Juve, porém, foi derrotada pelo Real Madrid na grande decisão. O arqueiro de 35 anos também pertencia ao Barça quando o time catalão foi às quartas de final da temporada 2019/20, mas foi parado pelo Bayern, futuro campeão.

Gabriel Jesus (Arsenal)

Imagem: David Price/Arsenal FC via Getty Images

Apesar das seis temporadas com a camisa do Manchester City, Gabriel Jesus deu azar e não estava mais no elenco quando os Citizens levantaram sua primeira e única Champions League, em 2022/23. O atacante de 28 anos se transferiu para o Arsenal justamente uma temporada antes de o time de Pep Guardiola conquistar a Europa. Pelos Gunners, clube que defende desde 2022, ele também não passou das quartas, assim como seus xarás Martinelli e Magalhães.

Jorginho (Arsenal)

Imagem: Reprodução/Instagram

Brasileiro naturalizado italiano, Jorginho é o único atleta entre todos os citados que já conquistou a Liga dos Campeões. O meia de 33 anos era titular do Chelsea na conquista de 2020/21, quando os Blues derrotaram o Manchester City de Pep Guardiola na decisão. Ele corre contra o tempo após sofrer uma lesão no peito para estar de volta ao time nas semifinais.