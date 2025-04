Dorival Júnior é o plano A da diretoria do Corinthians para substituir Ramón Díaz

Na tarde desta quinta-feira, o Corinthians oficializou a saída do técnico Ramón Díaz. A diretoria já pensa em nomes para substituir o treinador argentino e tem como plano A o treinador Dorival Júnior.

Dorival Júnior está livre no mercado desde que foi demitido do comando da Seleção Brasileira no fim de março deste ano. Conforme apurado pela Gazeta Esportiva, a diretoria corintiana já fez contatos iniciais para tentar a contratação do treinador.

O Corinthians, por sua vez, ainda aguarda uma resposta oficial de Dorival Júnior.

Dorival também esteve no radar do Santos, que demitiu Pedro Caixinha recentemente. Todavia, assumir um clube neste momento não estava nos planos do treinador. Há o entendimento de que tal decisão poderia gerar um desgaste na carreira após a situação difícil vivida no comando da Seleção.

Ramón Díaz deixa o comando técnico do Corinthians. Nesta quinta-feira (17), o Sport Club Corinthians Paulista comunica o desligamento de Ramón Díaz do cargo de técnico da equipe. Também deixam o clube os auxiliares Emiliano Díaz, Bruno Urribarri e Osmar Ferreyra, além do...

O Corinthians já sondou Dorival em outras ocasiões, e o técnico sempre demonstrou ter o desejo de treinar o Timão. Agora, o clube do Parque São Jorge terá a missão de convencer o comandante a alterar o planejamento de carreira para, quem sabe, fechar sua contratação.

Dorival Júnior acumula passagens por diversos clubes do futebol brasileiro, como Palmeiras, São Paulo, Santos e Flamengo. No Rubro-Negro, foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil em 2022. Já no Tricolor, conquistou a Copa do Brasil em 2023, título inédito na galeria do clube.

Seu último trabalho como treinador foi na Seleção Brasileira. Dorival assumiu a Canarinho após a demissão de Fernando Diniz. Em 16 jogos no comando do Brasil, foram sete vitórias, sete empates e duas derrotas, totalizando 58,3% de aproveitamento.