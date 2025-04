Verstappen minimiza especulações sobre seu futuro na F-1: 'Estou muito relaxado'

Max Verstappen minimizou as especulações sobre seu futuro na Fórmula 1. Apesar dos rumores recentes sobre uma possível saída da Red Bull no fim da temporada, o tetracampeão mundial disse estar "muito relaxado" e concentrado em seu carro para a disputa do GP da Arábia Saudita, no fim de semana.

"Honestamente, muitas pessoas estão falando sobre isso, menos eu", disse Verstappen, nesta quinta-feira, ao ser questionado se teria interesse em defender outra equipe na F-1. "Só quero me concentrar no meu carro e trabalhar com as pessoas da equipe. Essa é a única coisa em que estou pensando na Fórmula 1 no momento. Estou muito relaxado."

O futuro do holandês virou assunto nas últimas semanas em razão do fraco desempenho do carro atual da Red Bull no campeonato. Após dominar as últimas temporadas, Verstappen obteve uma vitória em quatro etapas até agora, no Japão, com uma performance considerada histórica em razão das limitações do seu carro.

No último GP, no Bahrein, Verstappen reclamou dos freios, considerados "ridículos". E perdeu tempo com falhas da equipe nos pit stops, algo raro na história da Red Bull. O tetracampeão mundial terminou a prova no sexto lugar.

O resultado levantou preocupações na Red Bull. Publicamente, o influente consultor do time, Helmut Marko, disse que a equipe precisava fazer algo urgente para manter o holandês no time para a próxima temporada. No Bahrein, Marko foi visto em discussão acalorada com Raymond Vermeulen, empresário de Verstappen.

"Pelo que sei, acho que eles estavam apenas conversando sobre tudo, o que acho que é permitido. Se alguém perceber isso, as pessoas sempre podem ver à sua maneira, como as pessoas estão discutindo as coisas, mas acho que todos nós ficamos frustrados com o resultado e, é claro, com as coisas que deram errado na corrida", disse Verstappen, nesta quinta.

O piloto afirmou que o chefe da Red Bull, Christian Horner, também estava envolvido nas conversas. "Todos nós nos importamos, no final das contas. Nós nos preocupamos com a equipe. Nós nos preocupamos com as pessoas. Nós nos preocupamos com os resultados", disse Verstappen. "Acho que isso é bastante normal."

SAÍDA NO FIM DO ANO?

Nesta quinta-feira, o jornal italiano La Gazzetta dello Sport reforçou as especulações ao afirmar que o piloto deixará a Red Bull ao fim da atual temporada. E as principais candidatas a receber o tetracampeão mundial são a Aston Martin e a Mercedes. Verstappen não mencionou a especulação em sua entrevista nesta quinta.