Corinthians: Ramón e Emiliano Díaz são demitidos 21 dias após título

O Corinthians demitiu Ramón Díaz e seu filho, Emiliano, do comando da equipe profissional. Técnico e auxiliar foram desligados um dia após o tropeço do alvinegro em casa diante do Fluminense, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro.

A saída da dupla acontece 21 dias após a conquista do Paulistão. O Corinthians venceu o Palmeiras, seu principal rival, e faturou o 31º título estadual após uma fila de seis anos. A última conquista alvinegra havia sido no mesmo torneio, em 2019.

Os argentinos, que assinaram em julho de 2024, deixam o clube após 60 jogos. Neste período, foram 32 vitórias, 16 empates e 12 derrotas, totalizando pouco mais de 62% de aproveitamento.

O Sport Club Corinthians Paulista comunica o desligamento de Ramón Díaz do cargo de técnico da equipe. Também deixam o clube os auxiliares Emiliano Díaz, Bruno Urribarri e Osmar Ferreyra, além do preparador físico Diego Pereira.

Corinthians, em nota oficial

A dupla comandou a equipe na arrancada das rodadas finais do último Brasileirão antes da conquista estadual.

Tropeços em jogos importantes, no entanto, pesaram na decisão da diretoria. O Corinthians foi eliminado da fase preliminar da Libertadores, ainda não venceu na Sul-Americana e, antes de perder para o Fluminense, acabou derrotado pelo Palmeiras.

O clube deve ser comandado interinamente por Orlando Ribeiro já neste sábado (19), contra o Sport, em novo duelo do Brasileirão. O embate ocorre na Neo Química Arena.

O departamento de futebol do Timão também deixou claro que não fez contato com outro treinador até a demissão dos Díaz. Porém, Dorival Jr é o nome preferido nos bastidores para ser o sucessor.

O Corinthians, por meio do seu executivo de futebol Fabinho Soldado, não fez contato com nenhum outro treinador antes da decisão pela saída de Ramón Díaz.

Corinthians, em nota

