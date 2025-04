Serena Williams comenta punição branda por doping de Jannik Sinner: 'Eu pegaria 20 anos'

A norte-americana Serena Williams, apontada por muitos especialistas como a maior tenista de todos os tempos, afirmou que sofreria uma punição muito maior se estivesse no lugar do italiano Jannik Sinner, atual número 1 do ranking mundial, flagrado no exame antidoping para o agente anabólico clostebol no no passado.

Serena, que se aposentou em 2022, disse que seria suspensa por 20 anos e destituída de seus 23 títulos de Grand Slam, se tivesse sido pega em um exame antidoping.

"Eu amo o cara, amo esse jogo", disse Williams à revista Time. "Ele é ótimo para o esporte. Já fui muito rebaixada, não quero rebaixar ninguém. O tênis masculino precisa dele. Mas se eu tivesse feito isso, teria pego 20 anos. Vamos ser honestos. Os Grand Slams teriam sido tirados de mim."

Sinner foi punido com três meses de suspensão em fevereiro, após acordo com a Agência Mundial Antidoping (WADA), após dois testes positivos para clostebol.

Ais 23 anos, Sinner, atual campeão do Aberto da Austrália e do US Open, poderá voltar a jogar a partir de 4 fr maio. Ele sempre alegou ser inocente. Sua punição branda foi contestada por figuras importantes do tênis atual, como o sérvio Novak Djokovic.