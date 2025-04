Athletico-PR lança novo uniforme e confirma estreia para jogo contra o CRB

Nesta quinta-feira, em parceria com a Umbro, o Athletico-PR lançou sua nova camisa oficial 1, da coleção 2025. O modelo será utilizado pela primeira vez no duelo contra o CRB, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro Série B, no próximo domingo.

O modelo possui listras diagonais sutis e degradê vertical do preto da barra ao vermelho dos ombros. Essas características representam uma transição da força das raízes que deram origem ao Furacão ao brilho das novas conquistas.

A gola retilínea ainda leva a sigla "CAP". O grafismo nas mangas representa um movimento constante, a força que nunca se esgota, e a paixão que sempre se renova.

"A camisa oficial 1 de 2025 teve o conceito de criação elaborado pelo clube e foi desenvolvida em parceria com a Umbro. Essa camisa é inovadora e marca a primeira etapa de transição para a camisa de 2026, que contará com a contribuição de torcedores", afirma o Diretor de Operações do Athletico, Fernando Volpato.

O novo uniforme do Athletico chega à Furacão Loja Oficial da Ligga Arena nesta sexta-feira, assim como no site loja.athletico.com.br e no e-commerce da Umbro.