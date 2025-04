David Luiz cobrado, Deyverson poupado: Fortaleza desembarca sob protestos

Com apenas uma vitória nos últimos dez jogos, o elenco do Fortaleza foi alvo de protestos na tarde desta quinta-feira. O ato ocorreu durante o desembarque da delegação no Aeroporto Pinto Martins, na capital cearense.

O que aconteceu

Alguns jogadores foram bastante cobrados por alguns torcedores, que aguardaram os atletas na saída do aeroporto. O momento foi filmado por quem estava de passagem pelo local e espalhado nas redes.

David Luiz foi um dos alvos. O veterano zagueiro acabou cercado por alguns organizados e ouviu que estaria com "moleza dentro de campo". Ele chegou a reagir e bateu boca rapidamente com um dos manifestantes.

Em meio às cobranças ao ex-atleta da seleção brasileira, Deyverson apareceu e foi poupado. "Aqui, olha, esse cara chegou com vontade, irmão. Segue o cara, mano", disse um torcedor, relembrando o fato de que o atacante foi recém-contratado pela diretoria.

O Fortaleza acumulou novo tropeço na temporada, desta vez para o Vitória. Os comandados de Juan Pablo Vojvoda perderam por 2 a 1 e caíram para a 11ª posição do Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso é diante do Palmeiras, no Castelão, já no sábado.

Assista ao momento