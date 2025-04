Samir: Dorival está na frente de indicação de Memphis; Ramón perdeu elenco

Com Ramón Díaz prestes a ser demitido, a diretoria do Corinthians trabalha para anunciar Dorival Jr. como novo treinador da equipe, informou o colunista Samir Carvalho no De Primeira.

O nome é o Dorival — o Dorival só não vai ser técnico do Corinthians se ele não quiser.

Ele é o nome. O Corinthians está disposto a pagar o que o Dorival pedir, até porque é o nome da preferência da torcida. O Augusto está super pressionado com essa situação do impeachment, então Dorival é o nome, a bola da vez.

Samir Carvalho

Segundo o colunista, a queda de Ramón Díaz é questão de tempo, e Memphis Depay chegou a sugerir um técnico europeu à diretoria.

Após a derrota em casa para o Fluminense, Memphis fez críticas abertas à estrutura tática da equipe e questionou a falta de evolução coletiva sob o comando de Ramón Díaz.

Só um bastidor: o Memphis chegou a sugerir no Corinthians um nome europeu. Eu não sei que nome é esse, mas a diretoria tem o Dorival acima de qualquer nome hoje, inclusive desse nome sugerido pelo Memphis, meio que numa conversa informal.

Uma fonte me disse que hoje à tarde eles ainda pode acertar tudo, pode ser que o Ramón caia, até por isso eles colocaram o treino pela manhã, para ficar a tarde livre e a diretoria trabalha para tentar bater o martelo com o Dorival. É o grande nome da diretoria para ser o novo técnico do Corinthians.

Samir Carvalho

Além da questão tática, outra crítica interna ao trabalho de Ramón Díaz é que seu filho e auxiliar, Emiliano Díaz, teria uma postura de "paneleiro".

O Ramón não perdeu 100% o elenco porque tem jogadores fechados com ele, caso do Carrillo, Romero, mas grande parte do elenco não gosta do trabalho do Ramón, inclusive usam o termo 'panela', que é uma coisa que já aconteceu no Vasco também.

Na verdade, não é nem o Ramón, o termo paneleiro que eu ouço muito dentro do Corinthians é para o Emiliano. Então, ele meio que perdeu o grupo, e a diretoria sabe que quando perde o grupo, já era.

Samir Carvalho

