Fortaleza vence amistoso contra o Chicago Fire nos EUA

O Fortaleza conseguiu um resultado positivo em mais um teste de sua pré-temporada nos Estados Unidos. Na tarde deste domingo, o Tricolor do Pici venceu o Chicago Fire por 1 a 0, em amistoso realizado em Orlando.

O gol da vitória foi marcado por Moisés. O jogador aproveitou cruzamento da direta e, após se antecipar ao zagueiro adversário, cabeceou firme, sem chances para o goleiro.

O resultado reabilita o Fortaleza da derrota no teste anterior. A equipe perdeu o amistoso diante do Miami United por 2 a 1.

Agora, o Fortaleza se prepara para entrar em campo na estreia da Copa do Nordeste 2025. Na quinta-feira, a equipe enfrentará o Moto Club, do Maranhão, no estádio Presidente Vargas.