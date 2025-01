Só o jiu-jitsu salva! Lutador imobiliza suspeito de roubo em São Paulo

Lucas de Pádua Villegas, de 39 anos, viveu um dia de herói. Através do jiu-jitsu, o lutador imobilizou um homem suspeito de roubar uma joalheria, no último sábado (11), em Caraguatatuba (SP). A informação foi divulgada pelo site 'G1'.

Em entrevista ao mesmo site, Lucas detalhou o episódio, revelando que percebeu o que estava acontecendo e decidiu agir após ouvir os gritos das testemunhas. Praticante de artes marciais desde a infância, o lutador rendeu o suspeito de roubo, de 27 anos, em sua tentativa de fuga. O especialista em jiu-jitsu agarrou as pernas do indivíduo, o ergueu no ar e o jogou no chão.

Com o suspeito de roubo no solo, Lucas o imobilizou ao aplicar uma chave-de-braço. Após controlar a situação, o lutador revelou que o homem, mesmo em desvantagem, chegou a ameaçá-lo. Em seguida, os Guardas Municipais prenderam o indivíduo em flagrante e encontraram um facão, diversas jóias e dois aparelhos celulares na mochila do mesmo.

"Eu deixei meu carro na esquina e fui atravessar para acompanhar ela (a mãe), porque é uma idosa. Nisso, que eu estava na outra calçada, escutei o grito, 'Pega ladrão!'. Ele colocou a mão na cintura, fazendo menção que estava com uma arma, só que, como a roupa estava muito colada no corpo, vi que ele não tinha nada ali. Foi quando entrei no double leg e derrubei ele no chão. A gente treina muito na academia vários tipos de situações. Na hora, pensei em dar um cruzado, mas ele estava muito rápido. Eu podia errar e ele escapar. Preferi entrar no double leg e derrubar de uma vez", declarou o lutador.

Preocupado com retaliação

Apesar do suspeito de roubo ter recebido atendimento médico e estar preso, Lucas, agora, expressou preocupação com sua segurança e a de sua família por conta do episódio. De todo modo, o lutador se mostrou orgulhoso da decisão que tomou e informou que ganhou o apoio da esposa e do seu professor de artes marciais.