Ferroviária resiste à pressão do Volta Redonda fora de casa, mas chega ao terceiro empate em quatro jogos pela Série B

Nesta terça-feira, em confronto válido pela quarta rodada da Série B, a Ferroviária visitou o Volta Redonda no Raulino de Oliveira, empatou em 0 a 0 e chegou ao quarto empate em três partidas pela competição.

Com o resultado, a Ferroviária chegou aos seis pontos, agora na 11ª colocação da tabela, e amargou o terceiro empate nas quatro primeiras rodadas do torneio (Remo, Amazonas e Volta Redonda). Do outro lado, o Volta Redonda alcançou seu primeiro somado, na 17ª posição.

A Ferroviária retorna aos gramados no próximo domingo, às 19h (de Brasília), quando visita o Cuiabá, na Arena Pantanal. No mesmo dia, mas às 16h, o Volta Redonda visita o Athletic Club, na Arena Sicredi. Ambos os duelos serão válidos pela quinta rodada da Série B.

Fim de primeiro tempo. No Raulino de Oliveira, a AFE vai empatando com o Volta Redonda por 0 a 0.

O Volta Redonda quase inaugurou o placar aos 22 minutos do segundo tempo. Após jogada e passe de Raí na intermediária, Jhonny dominou na área e finalizou forte, alto. No entanto, a bola raspou na trave e saiu pela linha de fundo.

Aos 45 minutos da etapa complementar, o Volta Redonda balançou as redes com Mirandinha, que recebeu cruzamento de Naninho e desviou para marcar. Contudo, durante a revisão do VAR foi identificada uma falta de Naninho em Igor Bolt e o gol foi anulado.