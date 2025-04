Inter supera apagão e busca empate heroico com Nacional em jogaço de 6 gols

O Internacional viveu uma noite heroica no Beira-Rio. O Colorado viu o Nacional abrir 3 a 0, mas conseguiu reagir e buscou o empate por 3 a 3, pela terceira rodada da Libertadores.

Fim de Papo debate a rodada de hoje. Assista ao vivo

O Inter teve apagão e viu Anthoni falhar. O Nacional fez dois gols nos primeiros 10 minutos de jogo e abriu 3 a 0 em falha do goleiro Anthoni.

A caminhada do empate começou no primeiro tempo e terminou no embalo da torcida. Alan Patrick descontou cobrando pênalti nos acréscimos da etapa inicial. Na complementar, Bernabei e Fernando, um depois do outro, deixaram tudo igual e levaram o Beira-Rio à loucura.

O jogo teve participação do VAR aos montes. Foram, pelo menos, cinco participações ativas do árbitro de vídeo em lances capitais: uma para validar gol e outras quatro por possíveis pênaltis.

O Internacional chegou aos cinco pontos e é o líder do grupo, mas pode ser ultrapassado por Bahia ou Atlético Nacional, que ainda se enfrentam. O Nacional conseguiu o seu primeiro ponto e é o lanterna do grupo.

O Internacional volta a campo no sábado, quando recebe o Juventude, às 16h (de Brasília), pela sexta rodada do Brasileirão. O próximo compromisso pela Libertadores será no dia 8 de maio, quando visita o Atlético Nacional, na Colômbia.

Como foi o jogo

O primeiro teve apagão, VAR aos montes, falha e pênalti. O Inter começou desligado e foi punido: o Nacional abriu 2 a 0 em apenas 10 minutos. Foi então que o árbitro de vídeo assumiu o protagonismo. O que já era difícil ficou ainda mais quando Anthoni errou, e Coates ampliou para os uruguaios. O respiro colorado veio no fim, quando Alan Patrick diminuiu. Mesmo com tantos gols, o protagonista da etapa inicial foi o VAR — foram cinco análises ao todo, todas elas demoradas. A arbitragem deixou o campo vaiada.

Enner Valencia e Coates em ação durante jogo entre Internacional e Nacional na Libertadores Imagem: SILVIO AVILA/AFP

O Inter conseguiu o empate heroico na etapa final. O Colorado voltou mais ofensivo — na formação e na postura — e foi premiado com uma remontada heroica em casa que começou aos 20 minutos. Bernabei fez o segundo e levou o Beira-Rio à loucura. Embalado pela torcida, o time aproveitou a maré e empatou logo em seguida. A igualdade não diminuiu a pressão do Colorado, que rondou a área uruguaia diversas vezes, mas não conseguiu o quarto gol.

Lances importantes e gols

Anthoni salva. Recoba recebeu de Nico López e invadiu a área pela esquerda. Sem ângulo, freou, voltou e soltou o pé. O goleiro do Inter rebateu.

Millan abre o placar para o Nacional: 1 a 0. Após sobra de escanteio, Villalba cabeceou em direção à área. Millan apareceu sozinho, na pequena área. De costas para o gol, ele girou e tocou com a perna esquerda para vencer Rochet. O VAR checou o lance para ver um possível impedimento do jogador do Nacional, mas validou.

Millan comemora gol marcado pelo Nacional contra o Internacional na Libertadores Imagem: Diego Vara/REUTERS

Boggio amplia em seguida: 2 a 0. Villalba recebeu em velocidade pela direita e cruzou rasteiro. Boggio apareceu fechando pelo meio e finalizou de primeira para vencer Anthoni.

Não valeu! O Inter chegou a diminuir com Wesley, mas o gol não valeu. Aguirre cobrou falta com velocidade e deixou o atacante livre para finalizar cruzado. Ele estava impedido. O VAR participou da marcação.

Que confusão! Bernabei foi lançado e cruzou para Enner Valencia. Millan chegou chutando tudo e acertou o equatoriano e a bola. O VAR entrou em ação, flagrou impedimento de Bernabei na jogada. Mesmo assim, chamou o árbitro para ver o possível pênalti. Alexis Herrera foi ao vídeo e confirmou o impedimento.

VAR de novo. Wesley foi lançado na área, dominou e foi derrubado por Ancheta. O árbitro marcou pênalti, mas o bandeirinha indicou impedimento do atacante colorado. O VAR entrou em ação e confirmou a posição avançada de Wesley.

Coates amplia com erro de Anthoni: 3 a 0. Nico López cobrou escanteio fechado. A bola passou por Enner Valencia e ficou para Anthoni. O goleiro rebateu para frente, e Coates só teve o trabalho de mandar para o fundo do gol.

Pênalti. O Inter reagiu rápido ao terceiro gol do Nacional. Wesley recebeu nas costas da zaga e foi derrubado por Ancheta na área. O pênalti foi marcado em campo.

Alan Patrick desconta: 3 a 1. Alan Patrick não se deixou levar pela onda do goleiro Mejía, bateu no meio e converteu.

Alan Patrick bate pênalti durante Inter x Nacional, duelo da Libertadores Imagem: VINICIUS SARAIVA DA ROSA/MYPHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

No travessão! Após bate e rebate na área, Bruno Henrique ajeitou para Bernabei. O lateral, que invadia a área, chegou finalizando de primeira. A bola explodiu no travessão. O VAR entrou em cena para checar um possível toque no braço da defesa do Nacional, mas não chamou o árbitro.

Quase um golaço. Vargas ficou perto do seu no meio do segundo tempo. Báez deixou Vitinho na saudade com drible desconcertante e serviu o chileno. De fora da área, ele tentou chute colocado, e a bola passou perto do ângulo.

Bernabei põe o Inter na cola: 3 a 2. Óscar Romero encontrou o lateral-esquerdo nas costas da defesa do Nacional com lançamento perfeito. O argentino só dominou e tocou na saída do goleiro Mejía.

Fernando consegue o empate: 3 a 3. Alan Patrick cobrou escanteio na cabeça de Fernando, que subiu sozinho entre a defesa do Nacional e cabeceou com força para as redes.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 3 x 3 NACIONAL

Data e horário: 22 de abril de 2025, às 21h30 (de Brasília)

Competição: 3ª rodada da fase de grupos da Libertadores

Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

Assistentes: Lubin Torrealba (VEN) e Antoni Garcia (VEN)

VAR: Yorman Delgado (VEN)

Gols: Millan (6'/1°T), Boggio (10'/1°T), Coates (42'/1°T), Alan Patrick (45'/1°T), Bernabei (21'/2°T), Fernando (27'/2°T)

Cartões amarelos: Enner Valencia, Borré, Wesley, Victor Gabriel (INT)

Internacional: Anthoni; Aguirre (Vitinho), Victor Gabriel, Vitão e Bernabei (Ramon); Fernando, Bruno Henrique (Óscar Romero) e Alan Patrick; Wesley (Nathan), Gabriel Carvalho (Borré) e Enner Valencia. Técnico: Roger Machado

Nacional: Mejia; Ancheta (Nicolas Rodríguez), Calione, Coates, Millan e Báez; Boggio, Oliva (Vargas) e Recoba (Morales); Villalba (Yonatan Rodríguez) e Nico López (Herazo). Técnico: Pablo Peirano