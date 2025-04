Botafogo desembarca na Argentina para jogo contra o Estudiantes pela Libertadores

Na noite desta terça-feira, o Botafogo desembarcou em La Plata, onde enfrentará o Estudiantes, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. A partida está marcada para acontecer às 21h30 (de Brasília), no Estádio Jorge Luis Hirschi.

A delegação do Glorioso embarcou para a Argentina no período da tarde, logo após o último treino no Espaço Lonier, com foco no encerramento da preparação para o duelo.

Para o embate, o treinador português Renato Paiva não poderá contar com o zagueiro Jair, com dores no tornozelo direito, e com o meio-campista Santiago Rodríguez, que sofreu um trauma na perna esquerda.

O Alvinegro se encontra na terceira colocação do Grupo A, com três pontos, atrás do próprio Estudiantes, que também soma três, por critérios de desempate.

Um triunfo carioca em La Plata faria com que o Botafogo ingressasse na zona de classificação às oitavas do torneio continental e colasse no líder da chave, Universidad de Chile, que acumula sete pontos.