Filipe Luís revela que Bruno Henrique precisou de oxigênio em jogo do Fla

Do UOL, no Rio de Janeiro

A altitude de 2.850 metros de Quito, no Equador, causou reflexos em alguns jogadores do Flamengo no empate em 0 a 0 com a LDU. O atacante Bruno Henrique, por exemplo, precisou utilizar uma máscara de oxigênio por falta de ar.

Só o Bruno que pediu auxilio de oxigênio, mas todos sentem. Peguei os dados do ano passado e vi os que sofrem menos. A função defensiva mais importante tinha o Gerson, que era encarregado de pressionar e ajudar o Wesley. Ele fez de uma forma incrível. Depois, com a bola no pé, ele não perde a bola. Ele foi o sacrificado pela parte física. O Evertton (Araújo) e o Erick (Pulgar) foram impressionantes

Filipe Luís

Pedro também relatou dificuldades

Outro que relatou dificuldades foi o atacante Pedro. O jogador entrou no segundo tempo e atuou por 31 minutos. Foi sua quarta partida após retornar da grave lesão no joelho esquerdo.

Estou buscando o meu melhor nível físico. Aqui a dificuldade ainda é maior quando falta ar, quando respira ali, quando puxa e o ar não vem. Mas estou voltando aos poucos, adquirindo ritmo e procurando melhorar a cada jogo

Pedro, à Espn

*Em atualização