Pinheiros vence Unifacisa fora de casa e larga na frente nas oitavas do NBB

O Pinheiros saiu em vantagem na série melhor de três contra a Unifacisa nas oitavas de final do NBB. Jogando fora de casa, em Campina Grande (PB), a equipe paulista mostrou força defensiva e venceu com autoridade por 68 a 50, abrindo caminho para garantir vaga nas quartas de final.

Com o triunfo, o Pinheiros precisa de apenas mais uma vitória para carimbar sua classificação. O segundo jogo da série acontece nesta sexta-feira, às 20h (de Brasília), no Ginásio Henrique Villaboim, em São Paulo. Caso vença novamente, o time fecha a série e avança. Já a Unifacisa precisa vencer para forçar o terceiro confronto.

O JOGO

O jogo começou favorável ao time da casa, que chegou a abrir 17 a 8 ainda no primeiro quarto. No entanto, a partir do segundo período, o Pinheiros passou a controlar a partida, com defesa sólida e transições rápidas. A virada veio ainda no primeiro tempo, com a equipe indo para o intervalo apenas um ponto atrás.

Na volta, Reynan (14 pontos) e Jimmy comandaram a reação, e o time paulista deslanchou no último quarto, fechando o duelo com 18 pontos de vantagem.

No outro confronto da noite, o Paulistano também começou bem nos playoffs e bateu o Bauru por 93 a 77, em São Paulo. Mesmo com o Dragão tendo feito a quinta melhor campanha na fase regular, foi o time da capital, 12º colocado, que impôs o ritmo após um primeiro quarto equilibrado. Brunão foi o destaque com um duplo-duplo de 19 pontos e 10 rebotes. A série, que é melhor de cinco, agora segue para Bauru para os jogos dois e três, nesta sexta-feira e domingo, no Panela de Pressão.