"A gente se recusou a perder", diz Alan Patrick após empate heroico do Internacional na Libertadores

Nesta terça-feira, no Beira-Rio, o Internacional buscou um empate épico diante do Nacional, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores, por 3 a 3. Alan Patrick marcou o primeiro tento da reação gaúcha e destacou a força do Colorado, que saiu em desvantagem de 3 a 0.

"Acho que foi mais um jogo que a gente se recusou a perder, mesmo saindo em desvantagem de três gols. Um jogo dessa grandeza, sabemos o quanto é difícil buscar.E a nossa equipe mostrou uma atitude gigantesca para buscar no mínimo um empate. Foi o que nós falamos no intervalo: seria possível, no mínimo, a gente buscar um empate. Tivemos até a oportunidade de quase ter saído com a vitória, mas vamos seguir o trabalho, foi um grande jogo, uma grande atitude da nossa equipe. E vamos seguir a nossa caminhada. Tem mais três jogos importantes para a gente buscar nossa classificação", disse Alan Patrick, à Paramount+.

Deste modo, os gaúchos mantiveram a liderança do Grupo F, com cinco pontos, porém, podem perder a ponta de acordo com o resultado de Bahia x Atlético Nacional. O Nacional, por sua vez, conquistou sua primeira unidade na competição internacional e é o lanterna da chave.

Alan Patrick, Bernabei e Fernando: o trio que converteu em gols a luta de time e torcida no Beira-Rio! ???? #ACadaDiaTeQueroMais pic.twitter.com/qnDsU0TIxg ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) April 23, 2025

O Inter volta aos gramados neste sábado, pela sexta rodada do Brasileirão, contra o Juventude. A bola rola no Beira-Rio, às 16h (de Brasília). Já o Nacional, no mesmo dia, mas às 20h15, recebe o Montevideo Wanderes, pela 13ª rodada do Campeonato Uruguaio, no Estádio Gran Parque Central.

Fernando cita "sensação de alegria" do Internacional após empate

Fernando, autor do gol de empate do Colorado, valorizou o empate no Beira-Rio. O atleta ressaltou que a equipe entrou com desempenho muito abaixo, mas mostrou satisfação pela reação no segundo tempo.

"A gente vai comemorar porque tomar três gols e correr atrás de 3 gols é muito difícil, né? Mas a gente sabe que em casa a gente tem que fazer mais. A Libertadores é um campeonato muito complicado, muito difícil. Todas as equipes sabem jogar. Eles vieram com uma proposta inteligente, mas no segundo tempo a gente reagiu e conseguiu empatar o jogo e a gente sai com a sensação de alegria. Saímos com aquela sensação de que poderia ganhar o jogo", afirmou Fernando.

Vitão valoriza "resiliência" do time no Beira-Rio

O zagueiro do Internacional, Vitão, também lamentou a falta de atenção nos dez minutos iniciais, mas celebrou a força de reação. O atleta do Colorado aproveitou para exaltar a torcida no Beira-Rio e projetar o próximo duelo.

"Resiliência, né? Libertadores é sempre difícil. Foram dez minutos de uma falta de concentração que quase nos custou o jogo. Mas é isso aí, vale ressaltar a resiliência, a força de vontade, a entrega para empatar. Agora vira a chave que já no sábado a gente tem mais um jogo muito forte pelo Brasileiro", começou.

"Agradecer o apoio do nosso torcido aqui mesmo, tomando 3 a 0, não deixaram de nos apoiar. E é isso, graças a Deus conseguimos esse empate", finalizou Vitão.