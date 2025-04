Pedro ressalta dificuldade em enfrentar a LDU pela Libertadores e valoriza empate do Flamengo na altitude

O Flamengo foi a Quito, no Equador, para enfrentar a LDU pela terceira rodada do Grupo C da Libertadores. Após um bom primeiro tempo, o time sofreu os efeitos da altitude e não conseguiu manter o ritmo na etapa final. O jogo terminou com um empate sem gols e um ponto para cada equipe na tabela de classificação.

Após o apito final, o atacante Pedro, que entrou no segundo tempo do jogo, falou sobre o desempenho do time: "Aqui é um jogo muito diferente do que a gente está acostumado, todo mundo sabe muito bem disso, mas a gente entrou para dar o nosso melhor e infelizmente não conseguimos a vitória. Pontuamos fora de casa e agora, se ganharmos deles em casa, passamos eles. Tem mais três jogos pela frente e vamos buscar esses nove pontos que faltam pra conseguir a classificação", afirmou o camisa nove rubro-negro.

Com o resultado, o Fla segue na terceira colocação, agora com quatro pontos. A LDU assumiu a liderança com cinco e o Central Córdoba-ARG, que vai receber o Deportivo Táchira-VEN na quinta-feira, é o segundo, com quatro pontos.

Sobre seu retorno aos gramados após longa recuperação de uma cirurgia no joelho, Pedro está confiante: "Estou buscando o meu melhor nível físico. Aqui a dificuldade é ainda maior, falta ar quando respira, mas estou voltando aos poucos e adquirindo ritmo de jogo", finalizou.

O Flamengo só volta a jogar pela Libertadores no dia 7 de maio, contra o Central Córdoba, na Argentina. Antes, no próximo domingo, enfrentará o Corinthians no Maracanã, pela sexta rodada do Brasileirão.