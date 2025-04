Internacional sofre três gols, mas busca empate contra o Nacional pela Libertadores no Beira-Rio

Nesta terça-feira, no Beira-Rio, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores, o Internacional buscou um incrível empate em 3 a 3 diante do Nacional, do Uruguai. Os visitantes abriram três de vantagem com gols de Millán, Boggio e Coates, porém, o Colorado contou com tentos de Alan Patrick, Bernabei e Fernando para deixar tudo igual.

Desta maneira, o Internacional mantém a liderança do Grupo F, com cinco pontos. Os gaúchos, porém, podem perder a ponta de acordo com o resultado de Bahia x Atlético Nacional. O Nacional, por sua vez, conquistou sua primeira unidade e é o lanterna.

O Inter volta aos gramados neste sábado, pela sexta rodada do Brasileirão, contra o Juventude. A bola rola no Beira-Rio, às 16h (de Brasília). Já o Nacional, no mesmo dia, mas às 20h15, recebe o Montevideo Wanderes, pela 13ª rodada do Campeonato Uruguaio, no Estádio Gran Parque Central.

OS GOLS

O Nacional inaugurou o marcardor aos 5 minutos do primeiro tempo. Após a defesa do Colorado afastar a bola, Christian Oliva recolocou a bola na área e, livre de marcação, Júlian Millán tocou por cobertura na saída de Anthoni.

Aos 10 minutos, os uruguaios ampliaram. Em ataque rápido pelo setor direito, Villalba cruzou rasteiro para a grande área e Luciano Boggio apareceu para completar de primeira para o fundo das redes.

No final da primeira etapa, aos 42 minutos, o Nacional cravou seu terceiro tento em Porto Alegre. Após cobrança de falta, o goleiro Anthoni deu rebote e a bola caiu nos pés de Coates que precisou apenas empurrar para a meta.

A reação do Internacional começou ainda no primeiro tempo. Após penalidade máxima assinalada pela arbitragem, Alan Patrick assumiu a cobrança e não desperidçou, anotando para os gaúchos.

O segundo do Internacional saiu aos 21 minutos da etapa final. Perto da linha de meio-campo, o paraguaio Óscar Romero fez um belo lançamento para Bernabei, que invadiu a grande área e mandou para o fundo das redes.

Aos 27 minutos, os mandantes deixaram tudo igual no Beira-Rio.Em escanteio pelo lado esquerdo, Alan Patrick cruzou para a área, Fernando subiu mais alto que a marcação uruguaia e cabeceou no canto da meta defendida por Mejía.