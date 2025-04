Pedro revela dificuldade com altitude em jogo do Fla: 'Puxa e o ar não vem'

Do UOL, no Rio de Janeiro

Retomando aos poucos seu ritmo de jogo após se recuperar da grave lesão no joelho esquerdo, o atacante Pedro revelou dificuldades em lidar com a altitude no empate do Flamengo em 0 a 0 com a LDU, pela Libertadores, nos 2.850 metros de Quito, no Equador.

Estou buscando o meu melhor nível físico. Aqui a dificuldade ainda é maior quando falta ar, quando respira ali, quando puxa e o ar não vem. Mas estou voltando aos poucos, adquirindo ritmo e procurando melhorar a cada jogo

Pedro, à Espn

Discursos positivos

Os jogadores do Flamengo adotaram discursos positivos após o empate, embora sigam fora da zona de classificação do Grupo C.

Tem mais três jogos ainda pela frente. É buscar esses nove pontos que faltam para conseguir a classificação

Pedro

Para Léo Ortiz, o Flamengo poderia ter saído com a vitória. Mesmo assim, acredita que o ponto somado foi importante.

Creio que a gente fez um grande jogo, conseguimos nos defender muito bem das bolas cruzadas que eles têm. Criamos algumas chances para sair com a vitória. Sabemos que LDU era uma grande equipe, com grandes jogadores, ainda mais aqui dentro da casa deles. Eles põem muita pressão, contra o Táchira fizeram uma grande partida, mas a gente veio muito preparado para conseguir o resultado. Infelizmente não veio, mas nos deixa bem dentro do grupo

Léo Ortiz, à Espn

Como está o grupo?

O Rubro-Negro soma os mesmos quatro pontos do Central Córdoba, mas os argentinos têm um saldo melhor além de um jogo a menos, que será realizado nesta quinta contra o lanterna Deportivo Táchira (VEN), que tem zero pontos. Já a LDU lidera com cinco pontos.

O Flamengo tem mais três jogos no grupo: contra o Central Córdoba, fora; e diante de LDU e Deportivo Táchira, no Maracanã.