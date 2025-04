Medo da altitude? Colunistas debatem erros do Flamengo no empate com LDU

O Flamengo errou em sua estratégia para enfrentar a LDU pela Copa Libertadores? Renato Maurício Prado e Alicia Klein debateram o tema, no Fim de Papo.

O Flamengo empatou sem gols com a LDU, em Quito, no Equador, pela terceira rodada do Grupo C. Com quatro pontos, a equipe brasileira é a terceira colocada da chave, atrás de LDU (5), e Central Córdoba (4), que leva vantagem no saldo de gols (1 a 0).

RMP: Flamengo teve medo da altitude

O Flamengo é mais time que a LDU. Não ganhou hoje porque ficou com medo da altitude. No primeiro tempo, jogou muito mais que a LDU, mas com o freio de mão puxado, não foi para dentro, não avançou o time como deveria. Foi sempre cauteloso. No primeiro tempo, o Flamengo deveria ter gastado mais energia, e tenta segurar no segundo tempo com cinco substituições. [...] Hoje, o Flamengo pecou pela falta de ousadia.

Renato Maurício Prado

Alicia: Jogar para empatar na Libertadores é perigoso

A gente sente o momento quando precisamos dizer que o Flamengo é melhor que o Central Córdoba. É algo que deveria estar dado quando a gente olhou para a tabela, para o sorteio. Aquela derrota é um ponto totalmente fora da curva. O empate com a LDU é, em todas as circunstâncias normais, um bom resultado.

O problema foi a derrota dentro de casa, que não estava na conta. [...] O cálculo de segurar o jogo e tentar resolver no segundo nunca funcionou. Os times que vão para a altitude sempre tomam sufoco nos minutos finais. [...] Jogar pelo empate na Libertadores é perigoso.

Alicia Klein

