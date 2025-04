Vasco só empata com Lanús e perde chance de liderar grupo da Sul-Americana

Na noite desta terça-feira, em São Januário, o Vasco não saiu de um empate sem gols diante do Lanús, da Argentina, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

O resultado não foi bom para a equipe carioca, que só fará mais uma partida em casa nas três rodadas finais do grupo G. Vasco e Lanús dividem a liderança do grupo com cinco pontos, mas os argentinos farão mais um jogo fora e atuarão em casa nas duas últimas rodadas.

A próxima rodada do grupo G será em maio. Lanús e Vasco jogarão fora de casa, nos dias seis e sete, respectivamente. Os argentinos visitarão o Melgar, no Peru, enquanto os cruzmaltinos enfrentarão o Puerto Cabello, na Venezuela.

O jogo

O Lanús não estava para brincadeiras e surpreendeu o Vasco com uma postura agressiva em São Januário. Com forte marcação na saída de bola, os argentinos iniciaram a partida pressionando o Cruzmaltino em seu campo.

Aos cinco minutos, um susto. Bola levantada na área, a defesa rebate e Marcich pega o rebote e manda um balaço na trave.

Até os quinze minutos, a iniciativa foi do Lanús, mas o vasco equilibrou o jogo e cresceu na partida. Na metade da primeira etapa, a equipe de Fábio Carille controlava a posse de bola e tinha mais volume ofensivo.

O segundo tempo viu o Lanús voltar a equilibrar as ações em campo. O jogo ficou brigado com as duas equipes buscando o gol o tempo todo. Apesar do empenho, faltavam chances claras de gol para ambos.

Embora com maior presença ofensiva, o faltava ao Vasco qualidade nas finalizações. Aos 25, após boa trama no ataque, Paulinho recebeu na entrada da área e bateu forte e rasteiro. A bola, porém, passou perto e saiu pela linha de fundo.

Com as muitas substituições de ambos os lados, o jogo caiu de nível técnico. As duas equipes mantiveram o espírito de luta até o final, mas sem criar chances claras de gol.

FICHA TÉCNICA

VASCO 0 X 0 LANÚS

Local: Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: Terça-feira, 22 de abril de 2025

Hora: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Gery Vargas (BOL)

Assistentes: Jose Antelo (BOL) e Edwar Saavedra (BOL)

VAR: Wilfredo Campos (BOL)

Cartões amarelos: Jair, Adson (Vasco); Salvio, Izquierdoz, Mendéz, Cabrera (Lanús)

VASCO: Léo Jardim, PH, João Victor, Lucas Freitas, Lucas Piton; Hugo Moura (Mateus Carvalho), Jair (Paulinho), Coutinho (Adson); Rayan (Lukas Zuccarello), Nuno Moreira (Alex Teixeira), Pablo Vegetti. Técnico: Fábio Carille

LANÚS: Losada, Mendéz (Muñoz), Dejesús, Izquierdoz e Marcich; Augustín Cardozo, Medina (Aquino), Salvio e Marcelino Moreno (Ramírez); Segovia (Carrera) e Cabrera (Peña Biafore). Técnico: Mauricio Pellegrino